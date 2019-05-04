Большинство жителей Екатеринбурга высказались против строительства храма в сквере

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Большинство жителей Екатеринбурга высказались против строительства храма в сквереРубрика: общество
27.05.2019 11:37
фото unsplash.com
Губернатор области счёл результаты опроса ВЦИОМа достаточным основанием для поиска нового места для будущей церкви; мэр Екатеринбурга считает нужным провести городской опрос.
В конфликте между сторонниками и противниками строительства храма в сквере Екатеринбурга, скорее всего, поставлена точка: губернатор области Евгений Куйвашев счёл опрос ВЦИОМа достаточным основанием для переноса стройки в другое место.
Во время несогласованных митингов в Екатеринбурге, где собирались тысячи противников застройки сквера, были задержаны десятки людей. Ситуация стала разрешаться после комментария президента Владимира Путина, отметившего, что храм должен объединять людей, а не разъединять их. ВЦИОМ 22 мая опубликовал данные, согласно которым 74 % выступили против строительства церкви в сквере, «за» высказались только 10 % респондентов.
Мэр города Александр Высокинский сказал, что в принятии решения нужно опираться на опрос, который планируют провести городские власти.
Напомним, в Екатеринбурге в ночь с 13 на 14 мая произошли столкновения горожан, выступающих за строительство храма святой Екатерины и против него.
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