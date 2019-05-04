Четверых наркоторговцев задержали полицейские в Новосибирске

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Четверых наркоторговцев задержали полицейские в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
27.05.2019 10:53
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области
В общей сложности полицейские Новосибирска изъяли у задержанных наркоторговцев около 1,5 килограмма наркотиков.
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области задержали несколько человек по подозрению в сбыте наркотиков. В состав задержанной группы вошли трое мужчин 24, 32 и 37 лет, а также женщина в возрасте 31 года.
По данным пресс-службы МВД, двоих мужчин задержали в Кировском районе Новосибирска. При себе у одного из них обнаружили более 5,5 грамма мефедрона, у другого – 26 граммов этого же наркотика.
Остальных задержали в автомобиле в Заельцовском районе города, за рулём которого был 24-летний мужчина. У него при себе нашли пакет с марихуаной около 0,9 грамма, а в двери автомобиля – почти 1 грамм гашиша, пустые пакеты, мерную ложку и электронные весы. Кроме того, на заднем сиденье машины в женской сумке нашли еще около 1,5 грамма мефедрона.
В дальнейшем уже во время обыска в квартире подозреваемых, которую они использовали для хранения и фасовки наркотиков, нашли 663 грамма мефедрона, более 717 граммов гашиша, 28 граммов метадона и почти 0,7 грамма кокаина.
В пресс-службе ведомства отмечают, что 24-летний мужчина отвечал за сбор оптовой партии, фасовку, хранение, передачу мелких оптовых партий другим участникам группы, а также сам сбывал мелкие партии с помощью «закладок».
Двое других мужчин делали «тайники-закладки» с наркотиками и сообщали об их местонахождении оператору, а 31-летняя женщина занималась фасовкой запрещённых веществ.
«Всего из незаконного оборота сотрудниками УНК НУ МВЛД России по Новосибирской области изъято около 1,5 килограмма наркотических средств», – добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Им предъявили обвинение, сейчас они находятся под стражей. Теперь подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Напомним, мать осуждённого испугалась за сына и попыталась пронести наркотики в новосибирскую ИК-15.
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