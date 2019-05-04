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Доход главы МВД Новосибирской области вырос в два раза

Рубрика: общество

27.05.2019 11:44

фото с сайта ГУ МВД по Новосибирской области

МВД раскрыло состоятельность своих руководителей; начальник ГУ МВД по Новосибирской области показал доход свыше 7 миллионов.

Главный новосибирский полицейский за год стал в два раза состоятельнее. Юрий Стерликов задекларировал по итогам 2018 года 7 миллионов 100 тысяч рублей. Это почти в три раза больше, чем в 2017 году. Тогда Стерликов показал доход в размере 2,9 миллиона рублей.

У главного полицейского Новосибирской области есть земельный участок, квартира и гараж. Авто у Стерликова нет.

Заместители Стерликова показали куда меньшую состоятельность:

Николай Турбовец задекларировал доход в размере 1,8 миллиона рублей. Турбовец владеет автомобилем Toyota Land Cruiser Prado 2013 года выпуска. У него есть квартира, земельный участок и автомобиль Toyota Camry 2008 года выпуска.

Андрей Неупокоев показал самый высокий доход из замов Стерликова – 2,4 миллиона рублей. В собственности Неупокоева только гараж. В пользовании – три квартиры площадью 35,7, 104 и 112,4 квадратного метра. Автомобиля у Неупокоева нет.

Напомним, по итогам декларационной компании за 2018 год в Новосибирской области уволили двоих чиновников. 

 

Теги: Новосибирская область гу мвд

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20.04.2019 Общество 0 Коммент.

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19.04.2019 Общество 0 Коммент.

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19.04.2019 Общество 0 Коммент.

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18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

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