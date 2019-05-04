Доход главы МВД Новосибирской области вырос в два раза

Лента новостейПредложить новость
Учёные из НГУ опубликовали первые результаты лечения рака с помощью БНЗТ
Новосибирская студентка довела отца-хирурга до увольнения своими твитами
Экс-главврача больницы в Кузбассе осудили за присвоение 1,3 миллиона рублей
Сотрудница томского авиапредприятия сидела в тепле и получала «северные» надбавки
Большинство жителей Екатеринбурга высказались против строительства храма в сквере
Серьёзно расширить полномочия призывных комиссий предложило Минобороны
Учитель новосибирской школы станцевала лезгинку на последний звонок
Доход главы МВД Новосибирской области вырос в два разаРубрика: общество
27.05.2019 11:44
фото с сайта ГУ МВД по Новосибирской области
МВД раскрыло состоятельность своих руководителей; начальник ГУ МВД по Новосибирской области показал доход свыше 7 миллионов.
Главный новосибирский полицейский за год стал в два раза состоятельнее. Юрий Стерликов задекларировал по итогам 2018 года 7 миллионов 100 тысяч рублей. Это почти в три раза больше, чем в 2017 году. Тогда Стерликов показал доход в размере 2,9 миллиона рублей.
У главного полицейского Новосибирской области есть земельный участок, квартира и гараж. Авто у Стерликова нет.
Заместители Стерликова показали куда меньшую состоятельность:
Николай Турбовец задекларировал доход в размере 1,8 миллиона рублей. Турбовец владеет автомобилем Toyota Land Cruiser Prado 2013 года выпуска. У него есть квартира, земельный участок и автомобиль Toyota Camry 2008 года выпуска.
Андрей Неупокоев показал самый высокий доход из замов Стерликова – 2,4 миллиона рублей. В собственности Неупокоева только гараж. В пользовании – три квартиры площадью 35,7, 104 и 112,4 квадратного метра. Автомобиля у Неупокоева нет.
Напомним, по итогам декларационной компании за 2018 год в Новосибирской области уволили двоих чиновников.
Комментарии
Лента новостей
Учёные из НГУ опубликовали первые результаты лечения рака с помощью БНЗТ
Новосибирская студентка довела отца-хирурга до увольнения своими твитами
Экс-главврача больницы в Кузбассе осудили за присвоение 1,3 миллиона рублей
Сотрудница томского авиапредприятия сидела в тепле и получала «северные» надбавки
Большинство жителей Екатеринбурга высказались против строительства храма в сквере
Серьёзно расширить полномочия призывных комиссий предложило Минобороны
Учитель новосибирской школы станцевала лезгинку на последний звонок
Статьи по теме
Великие имена России: Новосибирск забыл Георгия Байдукова
Наибольшее число голосов по итогам прошедших этапов конкурса набрали тр...
Новости по теме
Популярное