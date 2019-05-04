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Экс-главврача больницы в Кузбассе осудили за присвоение 1,3 миллиона рублей
Экс-главврача больницы в Кузбассе осудили за присвоение 1,3 миллиона рублейРубрика: общество
27.05.2019 13:31
Фото с pixabay.com
Бывший главврач городской больницы в Кемеровской области незаконно назначила премии себе, заместителям и главному бухгалтеру.
Мариинский городской суд Кемеровской области признал виновной бывшего главврача Центральной городской больницы за присвоение бюджетных средств.
Как сообщила пресс-служба УФСБ по Кемеровской области, обвиняемая с 2013 по 2016 годы, занимая должность главврача, издавала указы о ежемесячных незаконных выплатах премий себе, своим заместителям и главному бухгалтеру. При этом администрация Мариинского муниципального района эти премии не назначала и не согласовывала.
В результате ущерб бюджету от действий главврача городской больницы составил порядка 1 миллиона 300 тысяч рублей. Суд признал её виновной по части 1 статьи 160 УК РФ (Присвоение в особо крупном размере) и приговорил к четырём годам и шести месяцам лишения свободы условно с возмещением ущерба.
Напомним, чиновницу будут судить в Новосибирске за присвоение бюджетных средств.
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Экс-главврача больницы в Кузбассе осудили за присвоение 1,3 миллиона рублей
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