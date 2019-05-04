Глава РПЦ рассказал о строительстве в России трёх храмов в сутки

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Глава РПЦ рассказал о строительстве в России трёх храмов в суткиРубрика: общество
27.05.2019 12:59
фото diaconia.ru
Пример СССР, по мнению патриарха Кирилла, показал, что счастливой жизни без бога нет.
Глава РПЦ патриарх Кирилл на освящении русского храма в Страсбурге заявил, что в Советском Союзе не удалось построить «счастливую жизнь без Бога», а сейчас в России строят по три храма в сутки. Об этом сообщило «РИА Новости».
Патриарх отметил, что за последние 10 лет в России было построено более 30 тысяч храмов, а также что в современном мире людям нужны места, где они могли бы «почувствовать близость к Богу».
Напомним, согласно опросу ВЦИОМа, 74 % жителей Екатеринбурга высказались против строительства храма в сквере.
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