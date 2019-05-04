Голодный пастух сжёг почти 600 гектаров леса в Забайкалье

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Правоохранители задержали мужчину, по чьей вине в Забайкалье вспыхнула тайга.

В Забайкалье решается вопрос о возбуждении уголовного дела на пастуха-поджигателя. Мужчина решил подогреть еду на костре, но не учёл, что дует сильный ветер. В результате огонь перекинулся на сухую траву и перешёл в лес.

Самостоятельные попытки борьбы с огнём не дали никакого результата. После приезда пожарные оценили масштабы ущерба природе – сгорело более 600 гектаров леса.

Напомним, 19 мая пожар охватил дачное общество и лес в пригороде Новосибирска.