Грузовик сбил столб и вылетел на железнодорожные пути в Красноярске

Фото из группы «ЧП Красноярск» соцсети «ВКонтакте»

Из-за дорожного происшествия на станции Красноярск-Северный задержали несколько электричек.

Сегодня утром в Красноярске грузовик «КамАЗ» сбил опору контактной сети и вылетел на железнодорожные пути. Как сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги, происшествие случилось в 6:50 местного времени в районе отправочного парка станции Красноярск-Северный.

После того как грузовик сбил опору, на станции было нарушено электроснабжение. Из-за этого задержали движение трёх утренних электричек. По данным пресс-службы, схода подвижного состава не произошло, путевая инфраструктура не пострадала.

Сейчас автомобиль уже убрали с путей, движение электропоездов через станцию восстановлено. Причины происшествия выясняются.

Напомним, машина упала с автомобильного моста на железнодорожные пути в Барнауле.