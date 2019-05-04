Грузовик сбил столб и вылетел на железнодорожные пути в Красноярске

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Грузовик сбил столб и вылетел на железнодорожные пути в КрасноярскеРубрика: проиcшествия
27.05.2019 12:16
Фото из группы «ЧП Красноярск» соцсети «ВКонтакте»
Из-за дорожного происшествия на станции Красноярск-Северный задержали несколько электричек.
Сегодня утром в Красноярске грузовик «КамАЗ» сбил опору контактной сети и вылетел на железнодорожные пути. Как сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги, происшествие случилось в 6:50 местного времени в районе отправочного парка станции Красноярск-Северный.
После того как грузовик сбил опору, на станции было нарушено электроснабжение. Из-за этого задержали движение трёх утренних электричек. По данным пресс-службы, схода подвижного состава не произошло, путевая инфраструктура не пострадала.
Сейчас автомобиль уже убрали с путей, движение электропоездов через станцию восстановлено. Причины происшествия выясняются.
Напомним, машина упала с автомобильного моста на железнодорожные пути в Барнауле.
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