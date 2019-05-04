Из-за секса житель Кузбасса убил своего друга детства

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В Прокопьевске гость убил хозяина квартиры из-за сделанного в его адрес замечания; Следком передал уголовное дело в суд.

Жителю кузбасского города Прокопьевска предъявили обвинение в непредумышленном убийстве приятеля, сообщает пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области.

Ссора между друзьями детства произошла в конце ноября 2018 года. Молодой мужчина вместе с подругой на протяжении нескольких дней гостил у своего старого товарища.

Иногда пара уходила уединиться в другую комнату. В один из таких моментов хозяин сделал своему другу замечание, в ответ тот ударил мужчину, отчего он упал и ударился головой. От полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия.

После этого пара ушла из дома покойного, оставив открытой входную дверь. Вскоре труп мужчины обнаружили соседи. Следователи по горячим следам установили личности тех, кто находился с погибшим накануне его смерти, однако обвиняемый не признал своей вины и отказался сотрудничать со следствием.

В скором времени уголовное дело рассмотрят в суде. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, в мае этого года омичка поплатилась жизнью за любовь к «жёсткому» сексу.