Кошка выкормила раненого бельчонка в иркутской зоогалерее

Фото из группы "Иркутская зоогалерея" в социальной сети "ВКонтакте"

Приёмная мама кормит бельчонка, греет и делает ему массаж; он быстро идёт на поправку.

В иркутской зоогалерее кошка выхаживает бельчонка, которого привезли из Ангарска. Он упал с дерева, повредил задние лапки, и его едва не заклевали вороны. Фотографии нового жильца зоогалереи появились в официальной группе организации в социальной сети «ВКонтакте».

Как написали администраторы сообщества, поставить животное на ноги помогает кошка по имени Даша, которая кормит его, греет и делает бельчонку массаж.

Сейчас он идёт на поправку и ведёт себя более активно, а задние лапы начинают функционировать. В честь кормилицы ему дали имя Котик.

«Наблюдая за процессом выздоровления Котика, мы снова убеждаемся, что чудеса случаются», – пишут администраторы сообщества.

Напомним, 23 мая 2019 года брошенных матерью утят спасли в Новосибирске.