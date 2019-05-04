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Кошка выкормила раненого бельчонка в иркутской зоогалерее

Рубрика: общество

27.05.2019 21:00

Фото из группы "Иркутская зоогалерея" в социальной сети "ВКонтакте"

Приёмная мама кормит бельчонка, греет и делает ему массаж; он быстро идёт на поправку.

В иркутской зоогалерее кошка выхаживает бельчонка, которого привезли из Ангарска. Он упал с дерева, повредил задние лапки, и его едва не заклевали вороны. Фотографии нового жильца зоогалереи появились в официальной группе организации в социальной сети «ВКонтакте». 

Как написали администраторы сообщества, поставить животное на ноги помогает кошка по имени Даша, которая кормит его, греет и делает бельчонку массаж. 

Сейчас он идёт на поправку и ведёт себя более активно, а задние лапы начинают функционировать. В честь кормилицы ему дали имя Котик.

«Наблюдая за процессом выздоровления Котика, мы снова убеждаемся, что чудеса случаются», – пишут администраторы сообщества.

Напомним, 23 мая 2019 года брошенных матерью утят спасли в Новосибирске. 

Теги: животные Иркутская область

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сегодня 17:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:06 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 14:31 Хроника 0 Коммент.

Приливы нечистот отрезали от жилья ветеранов и инвалидов в Новосибирской области

сегодня 14:21 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:12 Общество 0 Коммент.

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Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Александра Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

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17.04.2019 Общество 0 Коммент.

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17.04.2019 Политика 0 Коммент.

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17.04.2019 Общество 0 Коммент.

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