Кошка выкормила раненого бельчонка в иркутской зоогалерее

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Кошка выкормила раненого бельчонка в иркутской зоогалерееРубрика: общество
27.05.2019 21:00
Фото из группы "Иркутская зоогалерея" в социальной сети "ВКонтакте"
Приёмная мама кормит бельчонка, греет и делает ему массаж; он быстро идёт на поправку.
В иркутской зоогалерее кошка выхаживает бельчонка, которого привезли из Ангарска. Он упал с дерева, повредил задние лапки, и его едва не заклевали вороны. Фотографии нового жильца зоогалереи появились в официальной группе организации в социальной сети «ВКонтакте».
Как написали администраторы сообщества, поставить животное на ноги помогает кошка по имени Даша, которая кормит его, греет и делает бельчонку массаж.
Сейчас он идёт на поправку и ведёт себя более активно, а задние лапы начинают функционировать. В честь кормилицы ему дали имя Котик.
«Наблюдая за процессом выздоровления Котика, мы снова убеждаемся, что чудеса случаются», – пишут администраторы сообщества.
Напомним, 23 мая 2019 года брошенных матерью утят спасли в Новосибирске.
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