Лося сняли с забора в Кузбассе

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Лосю потребовалась помощь ветеринаров; животное, которое заблудилось в городе, отправили обратно в лес.

Лось повис на заборе в Кемеровской области. Люди услышали истошный крик животного и вызвали спасателей. Оказалось, что на металлические прутья забора напоролся лось.

Скорее всего это прошлогодний телёнок, которого мать, родив новое потомство, отогнала от себя. ЧП произошло в Осинниках в понедельник, сообщают местные СМИ. Неизвестно, какие травмы получил молодой лось – он убежал в лес, как только почувствовал свободу.

Напомним, в Новосибирске спасают 12 утят, которых бросила мать.