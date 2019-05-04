Лося сняли с забора в Кузбассе

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Лося сняли с забора в КузбассеРубрика: общество
27.05.2019 18:14
фото pixabay.com
Лосю потребовалась помощь ветеринаров; животное, которое заблудилось в городе, отправили обратно в лес.
Лось повис на заборе в Кемеровской области. Люди услышали истошный крик животного и вызвали спасателей. Оказалось, что на металлические прутья забора напоролся лось.
Скорее всего это прошлогодний телёнок, которого мать, родив новое потомство, отогнала от себя. ЧП произошло в Осинниках в понедельник, сообщают местные СМИ. Неизвестно, какие травмы получил молодой лось – он убежал в лес, как только почувствовал свободу.
Напомним, в Новосибирске спасают 12 утят, которых бросила мать.
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