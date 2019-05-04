Медведь напал на домашний скот в Кузбассе

Фото администрации Топкинского муниципального района

В Топках Кемеровской области медведя, который пытался полакомиться гуляющими на выпасе коровами, прогнали фермеры.

Медведь вышел из леса и напал на коров в Кемеровской области. Местные фермеры подключили охотоведов и смогли прогнать животное в лес. Как отмечают местные СМИ, медведь, скорее всего, сбежал от человека: на животном надет ошейник с болтающимся куском цепи.

Принято решение привлечь ветеринаров, усыпить медведя, снять с него ошейник и увезти зверя в дикую природу.

Напомним, 26 мая в Новосибирском зоопарке определись с именами белых медвежат. Теперь малышей зовут Норди и Шайна.