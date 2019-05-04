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Медведь напал на домашний скот в Кузбассе

Рубрика: проиcшествия

27.05.2019 10:12

Фото администрации Топкинского муниципального района

В Топках Кемеровской области медведя, который пытался полакомиться гуляющими на выпасе коровами, прогнали фермеры.

Медведь вышел из леса и напал на коров в Кемеровской области. Местные фермеры подключили охотоведов и смогли прогнать животное в лес. Как отмечают местные СМИ, медведь, скорее всего, сбежал от человека: на животном надет ошейник с болтающимся куском цепи.

Принято решение привлечь ветеринаров, усыпить медведя, снять с него ошейник и увезти зверя в дикую природу.

Напомним, 26 мая в Новосибирском зоопарке определись с именами белых медвежат. Теперь малышей зовут Норди и Шайна.

Теги: Кузбасс дикие животные

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сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

Большинство жителей Екатеринбурга высказались против строительства храма в сквере

сегодня 11:37 Общество 0 Коммент.

Серьёзно расширить полномочия призывных комиссий предложило Минобороны

сегодня 11:29 Общество 0 Коммент.

Авария заблокировала Чуйский тракт

сегодня 11:14 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская фехтовальщица установила рекорд России по кендо

сегодня 10:49 Общество 0 Коммент.

С географии и литературы начались ЕГЭ в Новосибирске

сегодня 10:33 Общество 0 Коммент.

Трое малышей погибли при пожаре в Новосибирской области

сегодня 09:49 Хроника 0 Коммент.

Учитель новосибирской школы станцевала лезгинку на последний звонок

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Сборная России вырвала у Чехии бронзу чемпионата мира

сегодня 05:23 Общество 0 Коммент.

Ребёнок пострадал в аварии в Омске

вчера 23:17 Хроника 0 Коммент.

Чуйский тракт закрыли для движения

вчера 21:59 Общество 0 Коммент.

Доходы депутатов, имена для белых медвежат, паводок на Алтае: главное за неделю

вчера 21:35 Общество 0 Коммент.

Мужчина со шрамом на шее пропал в Новосибирской области

вчера 19:57 Хроника 0 Коммент.

Москвичка обиделась на McDonald’s из-за схожести его логотипа с большой грудью

04.05.2019 Общество 0 Коммент.

Прилучный опубликовал первый тизер к сериалу «В клетке»

27.04.2019 Культура 0 Коммент.

Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Александра Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

Закон о суверенном интернете не одобряет почти половина россиян

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Высокопоставленного сотрудника генконсульства Польши в Иркутске выдворили из России

17.04.2019 Политика 0 Коммент.

Директора школы в Белово за слово «дебил» в адрес ученика оставили без премии

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Уровень симпатий россиян к Сталину побил исторический максимум

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

В Забайкальском крае нашли африканскую чуму в сосисках

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

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