На Алтае прошло землетрясение

Лента новостейПредложить новость
Проблемные долгострои обещал сдать до конца года минстрой Новосибирской области
На чиновника из Хакасии следователи возбудили дело за нападение на журналиста
Приливы нечистот отрезали от жилья ветеранов и инвалидов в Новосибирской области
Учёные из НГУ опубликовали первые результаты лечения рака с помощью БНЗТ
Новосибирская студентка довела отца-хирурга до увольнения своими твитами
Экс-главврача больницы в Кузбассе осудили за присвоение 1,3 миллиона рублей
На Алтае прошло землетрясениеРубрика: общество, проиcшествия
27.05.2019 14:12
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Подземные толчки магнитудой 3 балла зафиксировали неподалёку от столицы Республики Алтай; причина толчков – процессы горообразования.
Небольшое землетрясение произошло на Алтае 27 мая, об этом сообщило информагентство «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Как стало известно, эпицентр землетрясения был расположен в 234 километрах к юго-востоку от столицы республики.
«…50.11 градуса северной широты и 87.73 градуса восточной долготы», – приводит слова учёных агентство.
Также, по словам экспертов, повышенная сейсмоактивность наблюдается в границах этого очага на протяжении 15 лет. Учёные связывают это с продолжающимися процессами горообразования.
Напомним, два дня назад землетрясение с большей магнитудой произошло в Кемеровской области.
Комментарии
Лента новостей
Проблемные долгострои обещал сдать до конца года минстрой Новосибирской области
На чиновника из Хакасии следователи возбудили дело за нападение на журналиста
Приливы нечистот отрезали от жилья ветеранов и инвалидов в Новосибирской области
Учёные из НГУ опубликовали первые результаты лечения рака с помощью БНЗТ
Новосибирская студентка довела отца-хирурга до увольнения своими твитами
Экс-главврача больницы в Кузбассе осудили за присвоение 1,3 миллиона рублей
Статьи по теме
Свой парень на Алтае
Есть ли шансы у выходца из Новосибирской области заво...
Три маршрута на Алтай: от снегоходов до караоке
Как выбрать маршрут для новогоднего отдыха
Заповедное братство
Как алтайские заповедники умудряются охранять природу...
Новости по теме
Популярное