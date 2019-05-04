На Алтае прошло землетрясение

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Подземные толчки магнитудой 3 балла зафиксировали неподалёку от столицы Республики Алтай; причина толчков – процессы горообразования.

Небольшое землетрясение произошло на Алтае 27 мая, об этом сообщило информагентство «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Как стало известно, эпицентр землетрясения был расположен в 234 километрах к юго-востоку от столицы республики.

«…50.11 градуса северной широты и 87.73 градуса восточной долготы», – приводит слова учёных агентство.

Также, по словам экспертов, повышенная сейсмоактивность наблюдается в границах этого очага на протяжении 15 лет. Учёные связывают это с продолжающимися процессами горообразования.

Напомним, два дня назад землетрясение с большей магнитудой произошло в Кемеровской области.