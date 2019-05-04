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На чиновника из Хакасии следователи возбудили дело за нападение на журналиста

Рубрика: общество

27.05.2019 17:58

Скриншот с видео youtube.com

Следователи также проверят информацию о коррупционной составляющей в деятельности главы Ширинского района Республики Хакасия.

Следственный комитет по Республике Хакасия огласил результаты процессуальной проверки, которую проводил в отношении главы Ширинского района Сергея Зайцева.

Теперь его подозревают в совершении преступления по части 3 статьи 144 УК РФ (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, соединённое с насилием над журналистом).

Скандал разгорелся между главой района и журналистом телеканала «Россия 24» Иваном Литоминым. Корреспондент работал над сюжетом о последствиях пожаров, которые произошли в районе четыре года назад. Чиновник пришёл в ярость после вопроса журналиста о людях, чьи дома и имущества пострадали в тех пожарах.

Кроме того, пресс-служба ведомства отметила, что в рамках уголовного дела также проверят информацию о коррупционной составляющей в деятельности главы района, о которой заявили авторы сюжета «Вести. Дежурная часть».

Напомним, Сиб.фм писал о том, что безобразное поведение хакасского единоросса проверит СКР.

Теги: журналист чиновники Хакасия скандал

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19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

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Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

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