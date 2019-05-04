Новосибирец украл из подъезда водопроводных кранов на 94 тысячи рублей

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Новосибирец украл из подъезда водопроводных кранов на 94 тысячи рублейРубрика: проиcшествия
27.05.2019 11:09
фото с сайта pixabay.com
В Октябрьском районе Новосибирска жилищно-строительный кооператив понёс немалый материальный ущерб по вине 34-летнего мужчины.
Сотрудники МО № 6 Управления МВД России по Новосибирску «Октябрьский» подозревают молодого мужчину в краже водопроводных кранов из дома на улице Сакко и Ванцетти.
По версии следствия, 34-летний житель Октябрьского района совершил кражу в апреле этого года. Похищенные краны оперативники обнаружили в его доме. Известно, что ранее мужчина не нарушал закон. По оценке представителей жилищно-строительного кооператива, которому принадлежали краны, стоимость этих технических деталей составляет 94 тысячи рублей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельство произошедшего. За совершённое преступление мужчине может грозить до двух лет лишения свободы, если его вина будет доказана в суде.
Напомним, в ноябре 2018 года школьница похитила карту учительницы и потратила более 6 тысяч рублей в Новокузнецке.
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