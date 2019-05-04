Новосибирская фехтовальщица установила рекорд России по кендо

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Новосибирская фехтовальщица установила рекорд России по кендоРубрика: общество
27.05.2019 10:49
фото из группы «Ситэн» в «ВКонтакте»
С чемпионата Европы по японскому фехтованию кендо Мария Пономарёва привезла серебряную медаль.
В сербском Белграде 26 мая завершился чемпионат Европы по японскому фехтованию кендо. Мария Пономарёва из Новосибирска впервые в истории российского кендо дошла до финала.
Как призналась сама спортсменка, сил на решающий поединок у неё немного не хватило. Тем не менее, результатом она довольна
«Поздравляем Пономарёву Марию (Новосибирск) со вторым местом на Чемпионате Европы в женском первенстве! Молодчина! Впервые в истории российского женского кендо!» – поздравил спортсменку санкт-петербургский клуб кендо «Ситэн» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Также были успехи и у других российских участников чемпионата Европы по кендо.
«Наши юниоры Клюев Леон, Савлуков Алексей, Кусургашев Роман заняли второе место в категории "командные соревнования", а Пономарёва Мария получила награду за "боевой дух"», – сообщили в пресс-службе Российской федерации кендо.
Напомним, в мае молодая скалолазка из Новосибирска взяла самое трудное «серебро» на чемпионате России.
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