Новосибирская фехтовальщица установила рекорд России по кендо

фото из группы «Ситэн» в «ВКонтакте»

С чемпионата Европы по японскому фехтованию кендо Мария Пономарёва привезла серебряную медаль.

В сербском Белграде 26 мая завершился чемпионат Европы по японскому фехтованию кендо. Мария Пономарёва из Новосибирска впервые в истории российского кендо дошла до финала.

Как призналась сама спортсменка, сил на решающий поединок у неё немного не хватило. Тем не менее, результатом она довольна

«Поздравляем Пономарёву Марию (Новосибирск) со вторым местом на Чемпионате Европы в женском первенстве! Молодчина! Впервые в истории российского женского кендо!» – поздравил спортсменку санкт-петербургский клуб кендо «Ситэн» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также были успехи и у других российских участников чемпионата Европы по кендо.

«Наши юниоры Клюев Леон, Савлуков Алексей, Кусургашев Роман заняли второе место в категории "командные соревнования", а Пономарёва Мария получила награду за "боевой дух"», – сообщили в пресс-службе Российской федерации кендо.

Напомним, в мае молодая скалолазка из Новосибирска взяла самое трудное «серебро» на чемпионате России.