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Новосибирская студентка довела отца-хирурга до увольнения своими твитами

Рубрика: общество

27.05.2019 13:39

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Хирург с 38-летним стажем уволился после обнародования циничных твитов своей дочери о пациентах; девушку собираются отчислить из НГМУ. 

Ведущий хирург Каргатской ЦРБ в Новосибирской области решил уволиться после скандала с твитами его дочери о пациентах. Сегодня врач подтвердил Сиб.фм своё решение закончить 38-летнюю карьеру завотделением.

Ранее городское сообщество «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте» опубликовало скриншоты из «Твиттера» Анны Лучининой за июнь 2018 года, апрель и май 2019 года, в котором цинично описаны случаи смерти пациентов, подробности их болезней. Также в твитах много нецензурной лексики и критики преподавателей НГМУ с переходом на личности. 

Местные врачи рассказали Сиб.фм, что для хирурга районной больницы с 38-летним стажем такое внимание СМИ к этой истории равносильно скандалу. Получить комментарий главврача Каргатской ЦРБ на момент публикации не удалось.

«Сегодня уже уволился, написал заявление. Вот прямо сегодня. Вы читайте, в интернете всё написано («Вячеслав Леонидович, мы случайно не с вами разговариваем?» – прим. Сиб.фм). Нет, не со мной», – сообщил заведующий хирургическим отделением Каргатской ЦРБ Вячеслав Лучинин.

Врач подтвердил свою позицию, опубликованную в СМИ – скорее всего, руководство НГМУ отчислит Анну Лучинину. 

Напомним, в апреле сотрудника новосибирской психбольницы обвинили в хищении денег у пациентов.

 

Теги: врачи скандалы НГМУ соцсети

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