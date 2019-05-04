Новосибирский фотограф снял полёт спутников Илона Маска

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Новосибирский фотограф снял полёт спутников Илона МаскаРубрика: общество
28.05.2019 08:41
Фотография Павла Осокина
Сделать снимки удалось только к рассвету из-за затянутого тучами неба в центре города.
Новосибирскому фотографу Павлу Осокину удалось снять очередь спутников Starlink, которые впервые выпустили в космос. Информация об этом появилась сегодня, 27 мая, на его Telegram-канале Novo-Siberian spotter.
«Я не видел до этого, чтобы спутники ходили друг за другом по траектории. Узнав информацию из соцсетей, решил попробовать поймать их до момента расхождения. Уже сегодня они идут не такой "толпой", а разделившись на группы», – рассказал Сиб.фм Павел.
Поймать нужный кадр фотографу удалось не сразу. Сначала он поехал в центр города, но небо там оказалось затянуто тучами. После этого он отправился в Академгородок, где не было ни облачка. Однако спутники появились раньше ожидаемого времени и запечатлеть их удалось не сразу, а только на рассвете, когда их стало видно хуже.
Напомним, в апреле 2019 года новосибирский фотограф снял транзит МКС перед солнечным диском
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