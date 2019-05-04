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Новосибирцев зовут на 10-километровый пробег и озеленение набережной

Рубрика: общество

29.05.2019 13:31

Фото с сайта pixabay.com

Впервые в истории марафона пройдёт не только взрослый и детский, но и инклюзивный забег. 

В День защиты детей, 1 июня, новосибирцев приглашают на Михайловскую набережную, чтобы пробежать «Зелёный Марафон» от Сбербанка. 

Организаторы отметили, что в этом году горожан ждут развлекательные мероприятия на любой вкус. Основой акции, конечно, останется забег. Для взрослых он пройдёт на двух дистанциях: на 4,2 километра и на 10 километров. Участвовать могут все жители Новосибирска в возрасте от 14 лет, для забега на 10 километров необходимо предъявить медицинскую справку о соответствующем состоянии здоровья. Кроме того, пройдёт детский забег и впервые – инклюзивный.

Однако одним спортом мероприятие не ограничится. В программе, кроме бега, конкурсы для спортсменов и болельщиков, выступления артистов, разминка от профессиональных инструкторов по фитнесу, интерактивные площадки, зоны отдыха, концерт. А также отдельная зона для детей с картонным лабиринтом, гигантскими твистером и дженгой, мастер-классами по слайму, лепке и кукловождению, анимационная программа с мультипликационными героями, аквагрим, огромный батут, весёлые старты и электромобили.

Программа: 

09:00 – Начало регистрации и получение нагрудных номеров в штабе регистрации.

09:00-14:00 – Работа игровых зон:

11:10-11:20 – «Инклюзивный забег», 420 метров;

11:20-11:40 – «Детский Марафончик», 5-8 лет, 9-13 лет — 420 метров;

11:45 – Торжественное открытие мероприятия;

12:00 – Старт забегов на 4,2 километра и 10 километров;

12:45 – Награждение победителей забега;

13:30-14:00 – Озеленение аллеи на Михайловской набережной.

«Зелёный Марафон» представляет собой не только спортивный и семейный праздник, его организаторы также проявляют заботу об экологии. В рамках марафона пройдут социальные акции по сбору денежных средств для благотворительных фондов, а также озеленение аллеи на Михайловской набережной. 

Напомним, в мае 2018 года более двух тысяч новосибирцев пробежали полумарафон «ЗаБег».

 

Теги: спорт Сбербанк анонс

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