Очередь из сотни трудолюбивых мигрантов удивила новосибирца

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Десятки мигрантов с детьми заняли крыльцо визового центра в Новосибирске; по словам сотрудников соседних организаций – такая толпа собирается здесь каждое утро.

Пользователь YouTube по имени Лазиз Холмуххамедов снял, как сотни мигрантов стоят в очереди перед миграционным центром на улице Есенина, 1г. Сегодня утром автор выложил ролик «Новосибирск миграционный центр» на видеохостинг YouTube.

На видео показано настоящее столпотворение – некоторые иностранцы приехали на машинах, женщины пришли с маленькими детьми на руках. По словам местных жителей, подобное происходит каждое утро.

«Мигранты приходят до открытия центра утром, чтобы побыстрее получить разрешение на работу. К обеду очередь исчезает, это обычное дело», – рассказал сотрудник одной из организаций, снимающих офис в здании на Есенина.

Напомним, в мае стало известно, что «голодные» мигранты три месяца обворовывали фуры с едой под Новосибирском.