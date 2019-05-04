Опасные помидоры не пустили в Новосибирск

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Опасные помидоры не пустили в НовосибирскРубрика: общество
27.05.2019 17:09
фото pixabay.com
Больше 50 тонн томатов сотрудники пограничной службы запретили ввозить на территорию Новосибирской области; груз вернули отправителям в Казахстан и Киргизию.
Больше 50 тонн томатов не пустили в Новосибирскую область инспекторы Россельхознадзора. На фитосанитарном посту в Карасуке они развернули на родину фуры из Казахстана и Киргизии. Реализовать помидоры планировали в Новосибирской области и в Москве.
Информация и маркировка груза не соответствовала указанной в сертификатах. Перевозчики помидоров привлечены к административной ответственности.
Напомним, в марте Россельхознадзор не позволил подарить новосибирским женщинам тысячи опасных цветов.
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