Опасные помидоры не пустили в Новосибирск

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Больше 50 тонн томатов сотрудники пограничной службы запретили ввозить на территорию Новосибирской области; груз вернули отправителям в Казахстан и Киргизию.

Больше 50 тонн томатов не пустили в Новосибирскую область инспекторы Россельхознадзора. На фитосанитарном посту в Карасуке они развернули на родину фуры из Казахстана и Киргизии. Реализовать помидоры планировали в Новосибирской области и в Москве.

Информация и маркировка груза не соответствовала указанной в сертификатах. Перевозчики помидоров привлечены к административной ответственности.

Напомним, в марте Россельхознадзор не позволил подарить новосибирским женщинам тысячи опасных цветов.