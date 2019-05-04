Опека проверит мать за грубое обращение с годовалым ребёнком под Новосибирском

Годовалый ребёнок попал в Болотнинскую ЦРБ под Новосибирском с переломом ноги; по словам очевидцев мать трижды ломала ему гипс.

Минтруда и соцразвития региона начало проверку информации о жестоком обращении с ребёнком в больнице города Болотное. Сегодня официальный комментарий министерства появился в записи группы «Типичное Болотное» «ВКонтакте».

Два дня назад в сообществе появился пост, о том что в хирургическое отделение Болотнинской ЦРБ поступил годовалый ребёнок вместе с матерью. Женщина рассказала врачам, что ребёнок сломал ногу при падении с кровати.

«Ребенку трижды накладывали гипс под наркозом, так как мать ему его («гипс» – прим. Сиб.фм) ломала. Ребёнок должен лежать, а она его таскала. Мальчик падал с кровати в больнице, мама постоянно его одного бросала в палате, накрывала с головой одеялом и уходила. Ребёнок в один год и два месяца ест только смесь, нормальную пищу она ему не даёт. Мальчик в своём возрасте даже не сидит и не ходит», – сообщил анонимный подписчик «Типичного Болотного».

По данным очевидца, мать в третий раз испортила гипс и написала отказную, забрав годовалого ребёнка домой. Также, очевидцы сообщили, что у матери уже есть трое детей и призвали органы опеки вмешаться. Сегодня представитель минтруда и соцразвития написала, что ситуация находится на контроле.

«В настоящее время органами опеки проводится проверка сведений, устанавливается личность матери и ребенка. В случае подтверждения информации специалистами органа опеки и попечительства будет осуществлен выход в семью для проведения обследования условий жизни несовершеннолетних и принятия мер по защите их прав и законных интересов», – прокомментировала официальный представитель минтруда и соцразвития региона Елена Улыбышева.

Напомним, на днях врачи спасли обварившегося кипятком полуторагодовалого ребёнка в Бердске.