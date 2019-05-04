Отвергнутый новосибирец получил приговор за поджог дома возлюбленной

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Житель Новосибирска предал огню дом своей бывшей сожительницы, потому что она не захотел вернуться к нему; в суде мужчина не признал вины.

Советский районный суд города Новосибирска счёл 57-летнего новосибирца виновным в уничтожении имущества бывшей жены. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.

Как установили следователи, в октябре 2018 года обвиняемый пробрался в дом своей бывшей сожительницы. Женщина попыталась его прогнать, но мужчина пригрозил, что если она не вернётся к нему, то он сожжёт её дом. Женщина ответила отказом и экс-сожитель выполнил обещанное – поджёг оконные занавески и мешок, стоявший возле лестницы.

В результате его действий дом загорелся. Женщине был причинён ущерб в размере 600 тысяч рублей. Во время судебного заседания обвиняемый не признал своей вины и попытался подать апелляцию, которую суд не удовлетворил.

Суд приговорил мужчину к наказанию в виде одного года лишения свободы условно, с испытательным сроком один год.

Напомним, в конце мая этого года семилетняя девочка упала в яму с горячей золой и обожгла 90 % тела в Красноярске.