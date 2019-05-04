Плавучая мусорка возмутила новосибирцев

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Плавучая мусорка возмутила новосибирцевРубрика: общество
27.05.2019 17:01
фото pixabay.com, видео со страницы «Инцидент Новосибирск»
В сети осудили сотрудника плавсредства, который выбрасывал мусор с борта в Обь.
В сети появилось видео, на котором запечатлено, как матрос судна, идущего по Оби, выбрасывает скопившийся на борту мусор прямо в реку.
Люди наблюдали всё происходящее с борта прогулочного теплохода. Как сообщают очевидцы, в воду мужчина сбрасывал куски древесины и пластика.
Напомним, в конце апреля ФАС предъявила претензии мусорному оператору Новосибирска.
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