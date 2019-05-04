6 баллов
+18
64.46 72.19
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Лося сняли с забора в Кузбассе

сегодня 18:14 Общество 0 Коммент.

Проблемные долгострои обещал сдать до конца года минстрой Новосибирской области

сегодня 18:03 Общество 0 Коммент.

На чиновника из Хакасии следователи возбудили дело за нападение на журналиста

сегодня 17:58 Общество 0 Коммент.

В детских оздоровительных лагерях Новосибирской области усилят антитеррористическую защиту

сегодня 17:51 Общество 0 Коммент.

Очередь из сотни трудолюбивых мигрантов удивила новосибирца

сегодня 17:31 Общество 0 Коммент.

Подросток перевернулся на лодке и утонул в Новосибирской области

сегодня 17:17 Хроника 0 Коммент.

Опасные помидоры не пустили в Новосибирск

сегодня 17:09 Общество 0 Коммент.

Плавучая мусорка возмутила новосибирцев

сегодня 17:01 Общество 0 Коммент.

Голодный пастух сжёг почти 600 гектаров леса в Забайкалье

сегодня 16:39 Хроника 0 Коммент.

Врачи выписали детей после массового отравления крысиным ядом в школе в Новосибирской области

сегодня 15:59 Общество 0 Коммент.

Безобразное поведение хакасского единоросса проверит СКР

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

Рабочих сократят на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова

сегодня 15:06 Экономика 0 Коммент.

Рабочий лесопилки погиб в ленте транспортёра в Красноярском крае

сегодня 14:31 Хроника 0 Коммент.

Приливы нечистот отрезали от жилья ветеранов и инвалидов в Новосибирской области

сегодня 14:21 Общество 0 Коммент.

На Алтае прошло землетрясение

сегодня 14:12 Общество 0 Коммент.

Унёсший жизни троих малышей пожар в Новосибирской области мог начаться из-за игры со спичками

сегодня 14:06 Общество 0 Коммент.

Учёные из НГУ опубликовали первые результаты лечения рака с помощью БНЗТ

сегодня 13:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирская студентка довела отца-хирурга до увольнения своими твитами

сегодня 13:39 Общество 0 Коммент.

Экс-главврача больницы в Кузбассе осудили за присвоение 1,3 миллиона рублей

сегодня 13:31 Общество 0 Коммент.

Москвичка обиделась на McDonald’s из-за схожести его логотипа с большой грудью

04.05.2019 Общество 0 Коммент.

Прилучный опубликовал первый тизер к сериалу «В клетке»

27.04.2019 Культура 0 Коммент.

Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Александра Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

Закон о суверенном интернете не одобряет почти половина россиян

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Высокопоставленного сотрудника генконсульства Польши в Иркутске выдворили из России

17.04.2019 Политика 0 Коммент.

Директора школы в Белово за слово «дебил» в адрес ученика оставили без премии

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Уровень симпатий россиян к Сталину побил исторический максимум

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

В Забайкальском крае нашли африканскую чуму в сосисках

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

Подросток перевернулся на лодке и утонул в Новосибирской области

Рубрика: проиcшествия

27.05.2019 17:17

Фото с pixabay.com

В Новосибирской области из-за сильного ветра перевернулась лодка с двумя людьми; мальчик не умел плавать, поэтому не смог удержаться на воде.

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 11-летнего подростка в реке в Новосибирской области. Подозреваемым по делу проходит 64-летний дедушка пострадавшего.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области, днём 19 мая мужчина вместе с внуком решил порыбачить на реке Курье вблизи деревни Новая Курья в Карасукском районе. В нарушение техники безопасности они без спасательных жилетов на деревянной гребной лодке вышли на воду.

Из-за сильного ветра лодка опрокинулась, дедушке удалось выплыть на берег и спастись, однако мальчик не сумел удержаться на воде, так как не умел плавать. Позже его тело обнаружили в реке во время поисково-спасательной операции. 

Дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Следователь уже провёл первоначальные следственные действия, назначил судебно-медицинские экспертизы. Расследование продолжается.

Напомним, в середине мая в Алтайском крае утонул маленький мальчик.

Теги: дети Новосибирская область Следственный комитет происшествие

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Лося сняли с забора в Кузбассе

сегодня 18:14 Общество 0 Коммент.

Проблемные долгострои обещал сдать до конца года минстрой Новосибирской области

сегодня 18:03 Общество 0 Коммент.

На чиновника из Хакасии следователи возбудили дело за нападение на журналиста

сегодня 17:58 Общество 0 Коммент.

В детских оздоровительных лагерях Новосибирской области усилят антитеррористическую защиту

сегодня 17:51 Общество 0 Коммент.

Очередь из сотни трудолюбивых мигрантов удивила новосибирца

сегодня 17:31 Общество 0 Коммент.

Подросток перевернулся на лодке и утонул в Новосибирской области

сегодня 17:17 Хроника 0 Коммент.

Опасные помидоры не пустили в Новосибирск

сегодня 17:09 Общество 0 Коммент.

Плавучая мусорка возмутила новосибирцев

сегодня 17:01 Общество 0 Коммент.

Голодный пастух сжёг почти 600 гектаров леса в Забайкалье

сегодня 16:39 Хроника 0 Коммент.

Врачи выписали детей после массового отравления крысиным ядом в школе в Новосибирской области

сегодня 15:59 Общество 0 Коммент.

Безобразное поведение хакасского единоросса проверит СКР

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

Рабочих сократят на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова

сегодня 15:06 Экономика 0 Коммент.

Рабочий лесопилки погиб в ленте транспортёра в Красноярском крае

сегодня 14:31 Хроника 0 Коммент.

Приливы нечистот отрезали от жилья ветеранов и инвалидов в Новосибирской области

сегодня 14:21 Общество 0 Коммент.

На Алтае прошло землетрясение

сегодня 14:12 Общество 0 Коммент.

Унёсший жизни троих малышей пожар в Новосибирской области мог начаться из-за игры со спичками

сегодня 14:06 Общество 0 Коммент.

Учёные из НГУ опубликовали первые результаты лечения рака с помощью БНЗТ

сегодня 13:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирская студентка довела отца-хирурга до увольнения своими твитами

сегодня 13:39 Общество 0 Коммент.

Экс-главврача больницы в Кузбассе осудили за присвоение 1,3 миллиона рублей

сегодня 13:31 Общество 0 Коммент.

Москвичка обиделась на McDonald’s из-за схожести его логотипа с большой грудью

04.05.2019 Общество 0 Коммент.

Прилучный опубликовал первый тизер к сериалу «В клетке»

27.04.2019 Культура 0 Коммент.

Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Александра Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

Закон о суверенном интернете не одобряет почти половина россиян

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Высокопоставленного сотрудника генконсульства Польши в Иркутске выдворили из России

17.04.2019 Политика 0 Коммент.

Директора школы в Белово за слово «дебил» в адрес ученика оставили без премии

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Уровень симпатий россиян к Сталину побил исторический максимум

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

В Забайкальском крае нашли африканскую чуму в сосисках

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
сегодня 15:21

День, полный надежды

Всего один день в стенах кризисного центра для женщин...

Читать далее
Image
24.12.2018

В Новый год загадаю доброе дело

Где и как в Новосибирске можно творить добро

Читать далее
Image
13.12.2018

Колыванский насос признан потерпевшим

В истории строитель...

Читать далее
Image
04.12.2018

Врачебная ошибка как добросовестное заблуждение

...

Читать далее
Image
31.10.2018

Островок для потерявшихся детей

Пять правил безопасности, котор...

Читать далее
Image
30.10.2018

Между «Тремя поросятами» и Чеховым

Какое театральное будущее ...

Читать далее

Новости по теме

В детских оздоровительных лагерях Новосибирской области усилят антитеррористическую защиту сегодня 17:51

Популярное

Image

Портрет искитимского сварщика стал одним из лучших фото в России

Image

Женщина погибла, пытаясь остановить фуру своим телом в Алтайском ...

Image

Женщина погибла в автокатастрофе в Новосибирской области

Image

Пропавшую школьницу в синих кроссовках нашли в Новосибирске

Image

«Девичник» в Тыве обернулся жестоким убийством одной из девушек

Image

Заморозки идут в Новосибирскую область

Image

Мать проломила голову трёхмесячному ребёнку под Красноярском

Image

Новосибирская студентка довела отца-хирурга до увольнения своими ...

Image

За гибель троих друзей пьяный водитель ответит перед судом в Ново...

Image

1/2 финала чемпионата мира по хоккею - 2019 Россия - Финляндия: г...

Image

Самолёты Су-34 больше не будут выпускать в Новосибирске

Image

Грядущие перемены в Казахстане озаботили новосибирских экспертов

Image

1/4 финала чемпионата мира по хоккею-2019 Россия-США: где и во ск...