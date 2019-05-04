Подросток перевернулся на лодке и утонул в Новосибирской области

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В Новосибирской области из-за сильного ветра перевернулась лодка с двумя людьми; мальчик не умел плавать, поэтому не смог удержаться на воде.

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 11-летнего подростка в реке в Новосибирской области. Подозреваемым по делу проходит 64-летний дедушка пострадавшего.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области, днём 19 мая мужчина вместе с внуком решил порыбачить на реке Курье вблизи деревни Новая Курья в Карасукском районе. В нарушение техники безопасности они без спасательных жилетов на деревянной гребной лодке вышли на воду.

Из-за сильного ветра лодка опрокинулась, дедушке удалось выплыть на берег и спастись, однако мальчик не сумел удержаться на воде, так как не умел плавать. Позже его тело обнаружили в реке во время поисково-спасательной операции.

Дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Следователь уже провёл первоначальные следственные действия, назначил судебно-медицинские экспертизы. Расследование продолжается.

Напомним, в середине мая в Алтайском крае утонул маленький мальчик.