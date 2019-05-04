Подросток в камуфляжной ветровке пропал в Новосибирской области

Фото из группы "ДоброСпас-Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

Парень ушёл из дома 16 мая; до сих пор его местонахождение неизвестно.

В Новосибирске пропал 16-летний Сергей Планков. Он ушёл из дома в селе Лебедевка на улице Зелёной, 11, сообщает содружество волонтёров «ДоброСпас».

Приметы: русые короткостриженые волосы с длинной, зачёсанной направо чёлкой, серо-зелёные глаза, худощавое телосложение, рост – 180 сантиметров.

Одет был в ветровку с капюшоном цвета хаки, тёмно-серые спортивные штаны, бордовую футболку с надписью жёлтого цвета, чёрные кроссовки фирмы Fila.

Волонтёры содружества «ДоброСпас» призывают тех, кто знает что-либо о местонахождении Сергея, обращаться по телефонам 89538871777, 89513870758 или по единому номеру 112.

Напомним, в мае 2019 года в Новосибирске пропала пожилая женщина с асимметричным лицом.