Подросток в камуфляжной ветровке пропал в Новосибирской области

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Подросток в камуфляжной ветровке пропал в Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
27.05.2019 22:22
Фото из группы "ДоброСпас-Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"
Парень ушёл из дома 16 мая; до сих пор его местонахождение неизвестно.
В Новосибирске пропал 16-летний Сергей Планков. Он ушёл из дома в селе Лебедевка на улице Зелёной, 11, сообщает содружество волонтёров «ДоброСпас».
Приметы: русые короткостриженые волосы с длинной, зачёсанной направо чёлкой, серо-зелёные глаза, худощавое телосложение, рост – 180 сантиметров.
Одет был в ветровку с капюшоном цвета хаки, тёмно-серые спортивные штаны, бордовую футболку с надписью жёлтого цвета, чёрные кроссовки фирмы Fila.
Волонтёры содружества «ДоброСпас» призывают тех, кто знает что-либо о местонахождении Сергея, обращаться по телефонам 89538871777, 89513870758 или по единому номеру 112.
Напомним, в мае 2019 года в Новосибирске пропала пожилая женщина с асимметричным лицом.
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