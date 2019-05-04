Погода порадует новосибирцев теплом в ближайшие дни

Фото Валерия Иванова

В среду в Новосибирске столбик термометра поднимется до +27 градусов.

По данным сервиса Яндекс.Погода, в ближайшие дни в Новосибирске ожидается потепление до +23…+27 градусов. Сегодня, 27 мая, температура днём ещё будет до +15…17 градусов. В первой половине дня погода ожидается без осадков, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду.

Однако уже завтра, 28 мая, днём столбик термометра поднимется до +23 градусов, ветер юго-западный 5-8 метров в секунду. Ночью температура опустится до +11 градусов, без осадков.

В среду, 29 мая, ожидается жаркая погода – термометр покажет +27 градусов, ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, а ночью до +17…+19 градусов.

Напомним, на выходных на Алтае было объявлено штормовое предупреждение.