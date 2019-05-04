Попавшая под лошадь женщина выиграла суд в Омской области

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В одном из сёл омской области пожилая женщина отсудила 35 тысяч рублей у односельчанина, наехавшего на неё повозкой, запряжённой лошадью.

Большереченский районный суд признал жителя одного из сёл виновным в причинении телесных повреждений 65-летней женщине. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Омской области.

Женщина требовала денежную компенсацию за физический и моральный вред, который ей причинил ответчик, сбивший её на гужевой повозке в ноябре 2018 года. В результате наезда женщина сломала руку и была вынуждена носить фиксирующую повязку до самого конца судебного разбирательства.

Прокурор, участвующий в деле, признал обоснованным требование истца и дал соответствующее заключение. Суд частично удовлетворил заявленные пенсионеркой требования и обязал ответчика выплатить женщине компенсацию в размере 35 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.

Напомним, в мае этого года молодые люди воровали рельсы при помощи лошади и телеги в Тыве.