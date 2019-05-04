Преподавателя в Кузбассе отдали под суд за взятки

фото pixabay.com

Доцент кафедры СибГИУ пошёл под суд за торговлю оценками; доктору технических наук инкриминируют 114 преступлений.

В Кузбассе возбудили уголовное дело в отношении доцента кафедры СибГИУ. Мужчину подозревают в многочисленных взятках «за хорошие оценки».

Как стало известно следствию, доцент индустриального университета Денис Романов предлагал студентам «купить» нужную оценку за сумму от 500 до 3000 рублей. Учащиеся отдавали деньги наличными или переводили средства на банковскую карту педагога. Доцент признал свою вину и даже перечислил 150 тысяч на благотворительность.

Прокуратура запросила для Романова наказание в виде штрафа.

Напомним, в Новосибирске начались итоговые государственные экзамены.