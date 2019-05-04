Приливы нечистот отрезали от жилья ветеранов и инвалидов в Новосибирской области

Фото предоставлено Ларисой Палухиной

Потоки фекалий затопили первый этаж в селе Убинское Новосибирской области; власти не могут решить проблему уже больше года.

Потоки нечистот из канализации затопили весь первый этаж Дома ветеранов в селе Убинское Новосибирской области в очередной раз. Сегодня инвалиды-постояльцы пожаловались на бездействие коммунальщиков и местной администрации в общественную организацию «Гражданский патруль».

«Сегодня я проснулась из-за ужасного запаха, сразу начала звонить коммунальщикам. Потоки нечистот с фекалиями затопили всё на кухне и в ванной, машина приехала только 15 минут назад. Это происходит регулярно, пять-шесть раз в год – канализация отведена в специальный бак, но его плохо откачивают», – рассказала Сиб.фм инвалид-колясочник Лариса Палухина.

Женщина с её матерью оказались отрезаны от кухни с ванной и вынуждены были ждать спада уровня нечистот. По словам Ларисы, главная проблема в нарушениях, допущенных при строительстве канализации для дома. Труба в бак расположена под более тупым углом, в результате чего при переполнении бака нечистоты постепенно просачиваются в подвал, а затем – на первый этаж Дома ветеранов.

Дом ветеранов находится по адресу: Новосибирская область, село Убинское, улица Линейная, 17а. Постояльцы рассказали, что в доме проживает много ветеранов труда, которым за 80 лет, а также маломобильных граждан с инвалидностью. С помощью общественников жители обратились к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой разрешить ситуацию с ремонтом канализации.

На момент публикации новости коммунальные службы начали устранение аварии, сообщила Лариса Палухина.

Напомним, в середине мая первый коммунальный фонтан забил в Новосибирске.