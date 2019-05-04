Проблемные долгострои обещал сдать до конца года минстрой Новосибирской области

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Эффективность механизма масштабных инвестиционных проектов уже ощутили новосибирские обманутые дольщики.

Министерство строительства Новосибирской области продолжает работу по завершению и вводу в эксплуатацию проблемных жилых объектов, возводящихся при долевом участии граждан.

«Для достройки проблемных домов в регионе активно применяется механизм масштабных инвестиционных проектов (МИП), министерством разработан алгоритм защиты прав дольщиков с предварительными договорами. Кроме того, мы максимально активно взаимодействуем с дольщиками, адресно отрабатывая ситуацию с каждым застройщиком, с каждым объектом, фактически с каждой семьёй», – рассказал министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Минстрой запустил целый ряд мер по решению проблем обманутых дольщиков. Это позволило приступить к завершению сложных долгостроев на улицах Тульской, Залесского и Беловежской, а также других объектов. По словам министра, их намерены сдать до конца года.

Сейчас в доме на Залесского, который достроивают в рамках МИП, начался последний этап работ. Строительная готовность объекта составляет практически 100 %. Осталось завершить благоустройство придомовой территории.

В доме на Беловежской полностью устранены замечания инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области и сформирован пакет документов для выдачи разрешения на ввод. Этот объект достраивался совместными организационными и финансовыми усилиями минстроя и мэрии Новосибирска.

Пять обманутых дольщиков дома на Тульской сейчас находятся на завершающем этапе восстановления своих прав. Суд принял решение в их пользу, они уже включены в Реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены. Это наглядный пример работы специального алгоритма защиты прав дольщиков с предварительными договорами, который создал минстрой. Аналогичные заявления ещё 26 граждан сейчас находятся на рассмотрении в Центральном районном суде Новосибирска.

Около 600 дольщиков дома на Тульской к концу 2019 года получат свои квартиры. Это стало возможным благодаря участию министерства строительства Новосибирской области и мэрии Новосибирска.

«Возможность использования механизма судебной защиты своих прав со стороны граждан, имеющих на руках предварительные договоры, не утрачена. Мы призываем новосибирцев активнее использовать свои законные процессуальные возможности, направленные на включение их в Реестр пострадавших граждан в целях защиты своих нарушенных прав», – заявляют в региональном минстрое.

С 2010 года в Новосибирской области при участии министерства строительства региона введено в эксплуатацию 98 долгостроев.

Напомним, в мае стало известно, что застройщик ЖК «Рихард» ответит в суде за сотни брошенных дольщиков в Новосибирске.