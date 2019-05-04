Рабочих сократят на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова

Фото с сайта sukhoi.org

Только в ближайший месяц на заводе имени Чкалова в Новосибирске уволят 10 работников.

Новосибирский авиационный завод имени Чкалова планирует сократить штат сотрудников. Как сообщает издание «Коммерсантъ», руководство предприятия уведомило об этом центр занятости населения Новосибирска.

В общей сложности в период с 12 января по 28 июня 2019 года планируется уволить 45 работников. При этом 24 сотрудника завода уже освобождены от занимаемых должностей.

Кроме того, с 31 мая по 28 июня 2019 года руководство предприятия планирует уволить ещё 10 сотрудников.

Напомним, самолёты Су-34 больше не будут выпускать в Новосибирске.