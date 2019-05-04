Рабочих сократят на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова

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Рабочих сократят на Новосибирском авиазаводе имени ЧкаловаРубрика: экономика, общество
27.05.2019 15:06
Фото с сайта sukhoi.org
Только в ближайший месяц на заводе имени Чкалова в Новосибирске уволят 10 работников.
Новосибирский авиационный завод имени Чкалова планирует сократить штат сотрудников. Как сообщает издание «Коммерсантъ», руководство предприятия уведомило об этом центр занятости населения Новосибирска.
В общей сложности в период с 12 января по 28 июня 2019 года планируется уволить 45 работников. При этом 24 сотрудника завода уже освобождены от занимаемых должностей.
Кроме того, с 31 мая по 28 июня 2019 года руководство предприятия планирует уволить ещё 10 сотрудников.
Напомним, самолёты Су-34 больше не будут выпускать в Новосибирске.
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