Рабочий лесопилки погиб в ленте транспортёра в Красноярском крае

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Рабочий лесопилки погиб в ленте транспортёра в Красноярском краеРубрика: проиcшествия
27.05.2019 14:31
Фото с сайта segezha-group.com
В Лесосибирске рабочий ремонтировал транспортёр, когда тот по неизвестной причине включился.
Следователи выясняют подробности гибели 49-летнего рабочего на территории АО «Лесосибирский ЛДК № 1». Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Красноярскому краю, сейчас по данному факту проводится проверка.
По предварительным данным, днём 26 мая рабочий ремонтировал скребковый транспортёр, который был расположен над складом щепы. В какой-то момент по неизвестной причине транспортёр включился и мужчину затянуло внутрь. От полученных травм 49-летний рабочий скончался на месте происшествия.
По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.
Напомним, строительный кран упал в Томской области и покалечил человека.
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