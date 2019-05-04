Рабочий лесопилки погиб в ленте транспортёра в Красноярском крае

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В Лесосибирске рабочий ремонтировал транспортёр, когда тот по неизвестной причине включился.

Следователи выясняют подробности гибели 49-летнего рабочего на территории АО «Лесосибирский ЛДК № 1». Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Красноярскому краю, сейчас по данному факту проводится проверка.

По предварительным данным, днём 26 мая рабочий ремонтировал скребковый транспортёр, который был расположен над складом щепы. В какой-то момент по неизвестной причине транспортёр включился и мужчину затянуло внутрь. От полученных травм 49-летний рабочий скончался на месте происшествия.

По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

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