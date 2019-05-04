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«Решала» получил пять лет за «призраки» завода и стройки в Новосибирске

Рубрика: недвижимость, экономика

27.05.2019 19:02

Фото с сайта pixabay.com

Двое новосибирцев забрали у инвесторов более 70 миллионов рублей на обещании построить завод; один из подсудимых также обещал решить вопрос с получением земли у мэрии Новосибирска.

Десятки миллионов рублей  потерял инвестор на обещаниях двух новосибирцев построить завод. Сегодня прокуратура рассказала подробности приговора по делу о мошенничестве десятилетней давности почти на сто миллионов рублей.

Согласно материалам дела, учредитель компании ООО «Дюна» с 2009 года гражданин К. решил обмануть застройщика С., предложив получить участок под застройку в Заельцовском районе Новосибирска за 21 миллион рублей. По данным пресс-службы суда, за эту сумму потерпевший должен был войти в состав ООО «Дюна», а подсудимый К. должен был помочь приобрести землю у мэрии Новосибирска, и оформить её в собственность «Дюны», сделав застройщика С. основным владельцем земли. Суд доказал, что гражданин К. планировал получить деньги, но не собирался оформлять землю на потерпевшего или возвращать ему деньги.

Второй эпизод мошенничества подсудимый К. совершил с гражданином Т. По данным прокуратуры, в 2010 году предприниматели нашли инвестора К. и предложили вложить средства в строительство завода по переработке отходов пивного производства, убедительно обманув инвестора. Потерпевший К. доверял подсудимым и полагал, что бизнесмены располагают большими финансовыми активами, не имеют финансовых проблем и передал около 70 миллионов рублей на якобы создание предприятия по сушке пивной дробины и её переработке.

Третий эпизод по обвинению директора и соучредителя компаний ЗАО «Стандарт-Новосибирск», ООО «ТВК 2», ООО «Столичный резерв», ООО «СтройСтандарт» гражданина Т. в мошенничестве с займом в 30 миллионов рублей на оборотные средства этих организаций не был доказан и в этой части обвиняемый был оправдан.

«Суд назначил обвиняемому К. пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере. Обвиняемый Т. получил три с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Подсудимые не признали вину, но частично возместили ущерб потерпевшим», – прокомментировала Сиб.фм старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.

В прокуратуре добавили – граждане К. и Т. ранее не были судимы, характеризовались положительно. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в мае экс-директора новосибирского научного центра «Вектор» судят за подлог и злоупотребление полномочиями.

 

Теги: строительство инвестиции суд мошенничество заводы

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