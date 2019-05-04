С географии и литературы начались ЕГЭ в Новосибирске

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С географии и литературы начались ЕГЭ в НовосибирскеРубрика: общество
27.05.2019 10:33
фото pixabay.com
Последний экзамен 2019 года пройдёт в Новосибирске 13 июня: школьники будут сдавать информатику, информационно-коммуникационные технологии и биологию.
В Новосибирской области стартовала экзаменационная эстафета. Школьники-выпускники сдают единый государственный экзамен. Сегодня – первая серия. В учебных учреждениях пишут ответы на вопросы по географии и литературе.
В среду, 29 мая, выпускников ждёт математика. Ещё через сутки – химия и история. 3 июня – экзамен по русскому языку. 5 – по физике. В этот же день выпускники напишут письменные ответы на вопросы о знании иностранных языков, а 7 и 8 июня сдадут устный экзамен. 10 июня экзамен по самому популярному у выпускников предмету – обществознанию.
Завершится экзаменационный «забег» 13 июня. В этот день выпускники будут сдавать информатику, информационно-коммуникационные технологии и биологию.
Напомним, расписание ЕГЭ Министерство просвещения России утвердило в марте 2019 года.
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