Сборная России вырвала у Чехии бронзу чемпионата мира

фото с официального сайта ИИХФ

Лучшим вратарём чемпионата признан россиян Андрей Василевский, лучший нападающий — Никита Кучеров; Илья Ковальчук не собирается уходить из сборной.

Сборная России переиграла Чехию по буллитам и в третий раз за четыре года выиграла бронзу чемпионата мира. Игра для «Красной машины» складывалась непросто.

На 13-й минуте встречи Михаил Григоренко удачно подправил бросок Михаила Сергачёва — 1:0. Чехи тут же сравняли счёт, а за полторы минуты до конца первого периода вышли вперёд. Россияне отыгрались на первой минуте второго периода благодаря голу Артёма Анисимова.

В третьем периоде чехи обрушили на ворота России всю мощь своей атаки, однако Андрей Василевский стоял стеной и ни один из восемнадцати бросков цели не достиг. Российские хоккеисты лишь пять раз потревожили вратаря соперников. В овертайме соотношение бросков также было в пользу Чехии — 2-6, однако счёт остался неизменным. Судьба бронзы чемпионата мира 2019 года решилась в серии послематчевых буллитов. Илья Ковальчук и Никита Гусев свои попытки реализовали, а чехи так и не смогли подобрать ключи к воротам Андрея Василевского. Сборная России в третий раз за четыре года стала бронзовым призёром чемпионата мира. В прошлом году она выбыла в четвертьфинале.

«Думаю, что у нас все играли не на своих ролях. Ни у кого не было по 18-20 минут за матч, как привыкли в клубах, все находились на площадке примерно одинаковое количество времени. Никто из ребят не показывал, что чем-то недоволен. Это было непросто сделать, но парни сдержали слово и бились друг за друга. Пресса и болельщики дают мне огромную мотивацию. Кто бы что ни говорил – не дождётесь моего ухода», — рассказал капитан сборной России Илья Ковальчук.

Лучшим вратарём чемпионата был назван Андрей Василевский. Из восьми матчей он выиграл семь.

Лучшим нападающий был признан Никита Кучеров. Он набрал 16 (6+10) очков в 10 матчах. В полуфинале с финнами (0:1) и финале с Чехией ему отличиться не удалось.

Чемпионом мира 2019 года стала сборная Финляндии, обыгравшая канадцев 3:1.

Напомним, в полуфинале Россия с футбольным счётом уступила Финляндии.