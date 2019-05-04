Семилетняя девочка упала в яму с горячей золой и обожгла 90 % тела в Красноярске

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Семилетняя девочка упала в яму с горячей золой и обожгла 90 % тела в КрасноярскеРубрика: проиcшествия
27.05.2019 16:48
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Ребёнок получил тяжёлые ожоги в результате несчастного случая в Ленинском районе Красноярска; Следком организовал доследственную проверку.
Красноярские следователи выясняют причины и обстоятельства получения серьёзных ожогов семилетним ребёнком, об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Красноярскому краю.
Инцидент произошёл 25 мая этого года неподалёку от улицы Спортивной Ленинского района. По предварительной информации следствия, внимание семилетней девочки привлекла двухметровая яма, в которую местные жители выбрасывали печную золу. Яма не имела ограждений и не была прикрыта. Ребёнок упал вниз, когда в яме была горячая зола.
Девочку тут же достали из ямы соседи, однако она успела получить серьёзные ожоги. По оценкам врачей, обожжено порядка 90 % тела.
Сейчас следователи опрашивают соседей и родителей ребёнка. Правоохранителям предстоит выяснить, по какой причине яма была вырыта в опасной близости к людям, а также почему она не была закрыта или огорожена.
Напомним, 6 мая 2019 года в Омской области пьяный инвалид захлебнулся в яме.
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