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Серьёзно расширить полномочия призывных комиссий предложило Минобороны

Рубрика: общество

27.05.2019 11:29

фото с сайта pixabay.com

«Откосить» призывникам станет намного сложнее, так как их реальное здоровье будут перепроверять дважды в год; медосмотры предлагается заменить полноценным освидетельствованием.

Российское министерство обороны предложило ряд существенных поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе». Согласно документу, призывные комиссии получат дополнительные полномочия. Военные медики во время призывных кампаний смогут тщательнее отслеживать здоровье призывников, получивших отсрочку – до двух раз в год.

Заключение гражданского медика, выданное призывнику, в призывной комиссии могут перепроверить и отправить молодого человека на обследование в госпиталь. Это значительно усложнит жизнь так называемым уклонистам. Вместе с тем некоторые эксперты указывают на сложности, которые могут возникнуть у призывников с настоящими серьезными недугами.

«Ранее такой механизм отсутствовал, инициировать пересмотр состояния здоровья призывника было практически невозможно. Теперь же вместо поверхностного медосмотра вводится понятие "освидетельствование", то есть обследование с заключением о степени годности к военной службе», – пояснил учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев изданию «Известия».

В Минобороны рассчитывают завершить работу над поправками в «Положение о призыве на военную службу граждан РФ» до конца мая и направить документ на рассмотрение в Госдуму.

Напомним, в апреле Минздрав предложил ввести ответственность за призывы отказаться от прививок.

Теги: армия законотворчество Минобороны призывник

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21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

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17.04.2019 Общество 0 Коммент.

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17.04.2019 Политика 0 Коммент.

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17.04.2019 Общество 0 Коммент.

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