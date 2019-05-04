Серьёзно расширить полномочия призывных комиссий предложило Минобороны

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Серьёзно расширить полномочия призывных комиссий предложило МинобороныРубрика: общество
27.05.2019 11:29
фото с сайта pixabay.com
«Откосить» призывникам станет намного сложнее, так как их реальное здоровье будут перепроверять дважды в год; медосмотры предлагается заменить полноценным освидетельствованием.
Российское министерство обороны предложило ряд существенных поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе». Согласно документу, призывные комиссии получат дополнительные полномочия. Военные медики во время призывных кампаний смогут тщательнее отслеживать здоровье призывников, получивших отсрочку – до двух раз в год.
Заключение гражданского медика, выданное призывнику, в призывной комиссии могут перепроверить и отправить молодого человека на обследование в госпиталь. Это значительно усложнит жизнь так называемым уклонистам. Вместе с тем некоторые эксперты указывают на сложности, которые могут возникнуть у призывников с настоящими серьезными недугами.
«Ранее такой механизм отсутствовал, инициировать пересмотр состояния здоровья призывника было практически невозможно. Теперь же вместо поверхностного медосмотра вводится понятие "освидетельствование", то есть обследование с заключением о степени годности к военной службе», – пояснил учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев изданию «Известия».
В Минобороны рассчитывают завершить работу над поправками в «Положение о призыве на военную службу граждан РФ» до конца мая и направить документ на рассмотрение в Госдуму.
Напомним, в апреле Минздрав предложил ввести ответственность за призывы отказаться от прививок.
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