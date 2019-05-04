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Следы древнего человека нашли в долине Северной Оби сибирские учёные

Рубрика: наука

27.05.2019 21:21

Фото с сайта "Наука в Сибири"

Раньше предполагалось, что долина Оби на севере была дном моря; современные исследования показали, что оледенение этого участка Земли закончилось 60 тысяч лет назад, после чего там могли поселиться мамонты и древние люди.

Сибирские учёные обнаружили артефакты, созданные людьми времён позднего палеолиты, в долине Северной Оби. Как сообщает издание «Наука в Сибири», летом в эти места отправится археологическая экспедиция для проведения раскопок.

Старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Иван Зольников сообщил, что ранее считалось, что искать в этой местности следы древних людей не имело смысла, потому что предполагалось, что эти места находились на дне моря. Однако современные исследования показали, что рельеф севера Оби 10 тысяч лет, когда закончилась эпоха палеолита, не отличался от современного, а оледенение местности закончилось 60 тысяч лет назад. Сейчас там можно найти остатки мамонтов и следы человека.

После нескольких экспедиций, учёные нашли на севере Оби такие каменные артефакты, как орудийные формы и отщеп – скол, образованный после обработки камня человеком. Внешний облик находок, а также тот факт, что их нашли рядом с останками мамонтов, указывает на принадлежность артефактов эпохе палеолита. Датировку подтверждает также анализ обрушившихся со временем берегов, у которых лежали находки.

Напомним, 14 мая 2019 года учёные рассказали как погибли последние мамонты в Новосибирской области.

Теги: исследования история СО РАН ученые

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19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

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Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

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18.04.2019 Общество 0 Коммент.

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