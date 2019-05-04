Служащим новосибирской Росгвардии запретили отпуск в большинстве стран мира

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В список запрещённых для посещения росгвардейцами стран попало большинство стран Европы; исключение оставили только для Белоруссии.

Начальником Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Новосибирской области», полковником полиции Ровшаном Курбановым подписано распоряжение, согласно которому утверждается список стран, безопасных для посещения во время отпуска сотрудниками Росгвардии. Об этом сообщил РБК со ссылкой на паблик «Омбудсмен полиции».

В списке разрешённых – Беларусь, Абхазия, Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Южная Осетия, Кыргызстан, Вьетнам, Индонезия (остров Бали), Китай, Куба, ОАЭ.

В документе также указывается, что посещение третьих стран, не вошедших в данный список, запрещено. Новосибирский юрист Екатерина Семёнова уточнила, что опубликованный документ имеет статус локального нормативного акта новосибирской Росгвардии.

Напомним, МЧС не рекомендует проводить сейчас отпуск на Алтае.