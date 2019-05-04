Сотрудница томского авиапредприятия сидела в тепле и получала «северные» надбавки

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В Томской области руководителя авиапредприятия подозревают в присвоении и растрате казённых средств; мужчина закрывал глаза на то, что одна из сотрудниц получала льготы, положенные для работников Крайнего Севера, находясь в Томске.

Почти полмиллиона рублей незаконно доплатил своей сотруднице руководитель авиапредприятия, находящегося на севере Томской области, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Cибирскому федеральному округу.

По информации оперативников, подозреваемый использовал своё служебное положение для того, чтобы женщина была зачислена в штат его работников, при этом фактически девушка находилась в другом городе и работала дистанционно, однако льготы и доплаты за работу на Крайнем Севере она получала исправно. Так, за некоторое время жительница Томска получила льготы и надбавки в размере 450 тысяч рублей.

Соответствующие нарушения были выявлены сотрудниками Томского ЛО МВД России на транспорте и Управления ФСБ по Томской области. В отношении руководителя было возбуждено уголовное дело. Если его вина будет доказана в судебном порядке, подозреваемый может лишиться свободы на срок до шести лет.

Напомним, в мае этого года главный врач новосибирской больницы получила реальный срок за растрату.