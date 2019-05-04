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Сотрудница томского авиапредприятия сидела в тепле и получала «северные» надбавки

Рубрика: проиcшествия

27.05.2019 12:39

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

В Томской области руководителя авиапредприятия подозревают в присвоении и растрате казённых средств; мужчина закрывал глаза на то, что одна из сотрудниц получала льготы, положенные для работников Крайнего Севера, находясь в Томске. 

Почти полмиллиона рублей незаконно доплатил своей сотруднице руководитель авиапредприятия, находящегося на севере Томской области, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Cибирскому федеральному округу. 

По информации оперативников, подозреваемый использовал своё служебное положение для того, чтобы женщина была зачислена в штат его работников, при этом фактически девушка находилась в другом городе и работала дистанционно, однако льготы и доплаты за работу на Крайнем Севере она получала исправно. Так, за некоторое время жительница Томска получила льготы и надбавки в размере 450 тысяч рублей. 

Соответствующие нарушения были выявлены сотрудниками Томского ЛО МВД России на транспорте и Управления ФСБ по Томской области. В отношении руководителя было возбуждено уголовное дело. Если его вина будет доказана в судебном порядке, подозреваемый может лишиться свободы на срок до шести лет. 

Напомним, в мае этого года главный врач новосибирской больницы получила реальный срок за растрату.

 

Теги: происшествия коррупция Томская область

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19.04.2019 Общество 0 Коммент.

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Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

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