Спецназ успешно освободил заложников под Новосибирском

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Спецназ успешно освободил заложников под НовосибирскомРубрика: общество
28.05.2019 07:44
Фото с сайта Pixabay.com
В учениях были задействованы 200 военнослужащих и 20 единиц военной техники.
Группа антитеррора бригады специального назначения Центрального военного округа успешно уничтожила условного противника, и освободили заложников во время учений в Новосибирской области.
На тренировке воссоздали ситуацию проникновения противника на территорию военной части и захвата служащих в заложники. Специалистам поступил сигнал о террористическом захвате, и они на служебном транспорте выдвинулись к месту происшествия.
В результате учений спецназ ЦВО выявил все подступы и огневые точки и перекрыл к ним доступ для условного противника, чтобы у него не было возможности вызвать подкрепление. На завершающем этапе тренировки военные уничтожили противника и освободили заложников.
Всего в учениях было задействовано 200 служащих и 20 единиц военной техники.
Напомним, в апреле 2019 года военные летчики тренировались тушить лесные пожары на берегу Обского моря
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Опека проверит мать за грубое обращение с годовалым ребёнком под Новосибирском
На чиновника из Хакасии следователи возбудили дело за нападение на журналиста
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