Спецназ успешно освободил заложников под Новосибирском

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В учениях были задействованы 200 военнослужащих и 20 единиц военной техники.

Группа антитеррора бригады специального назначения Центрального военного округа успешно уничтожила условного противника, и освободили заложников во время учений в Новосибирской области.

На тренировке воссоздали ситуацию проникновения противника на территорию военной части и захвата служащих в заложники. Специалистам поступил сигнал о террористическом захвате, и они на служебном транспорте выдвинулись к месту происшествия.

В результате учений спецназ ЦВО выявил все подступы и огневые точки и перекрыл к ним доступ для условного противника, чтобы у него не было возможности вызвать подкрепление. На завершающем этапе тренировки военные уничтожили противника и освободили заложников.

Всего в учениях было задействовано 200 служащих и 20 единиц военной техники.

Напомним, в апреле 2019 года военные летчики тренировались тушить лесные пожары на берегу Обского моря