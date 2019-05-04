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Спецназ успешно освободил заложников под Новосибирском

Рубрика: общество

28.05.2019 07:44

Фото с сайта Pixabay.com

В учениях были задействованы 200 военнослужащих и 20 единиц военной техники.

Группа антитеррора бригады специального назначения Центрального военного округа успешно уничтожила условного противника, и освободили заложников во время учений в Новосибирской области.

На тренировке воссоздали ситуацию проникновения противника на территорию военной части и захвата  служащих в заложники. Специалистам поступил сигнал о террористическом захвате, и они на служебном транспорте выдвинулись к месту происшествия. 

В результате учений спецназ ЦВО выявил все подступы и огневые точки и перекрыл к ним доступ для условного противника, чтобы у него не было возможности вызвать подкрепление. На завершающем этапе тренировки военные уничтожили противника и освободили заложников.

Всего в учениях было задействовано 200 служащих и 20 единиц военной техники.

Напомним, в апреле 2019 года военные летчики тренировались тушить лесные пожары на берегу Обского моря

 

 

Теги: учения военные ЦВО

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21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

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18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

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