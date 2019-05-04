Трое малышей погибли при пожаре в Новосибирской области

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Двухэтажный дом загорелся вечером 26 мая в селе Вторая Петропавловка Венгеровского района; после ликвидации пожара спасатели обнаружили тела троих детей – восьми месяцев, двух и трёх лет.

Пожар унёс жизни троих детей в селе Вторая Петропавловка Венгеровского района, сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

По факту их гибели следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Пожар произошёл 26 мая 2019 года в одной из квартир двухэтажного дома.

На данный момент следователи выясняют обстоятельства трагедии. К расследованию привлечены судебно-медицинские и пожарно-технические эксперты.

Если виновник пожара будет установлен, а его вина будет доказана в суде, максимальное наказание, предусмотренное для него законом, будет составлять четыре года лишения свободы.

Напомним, в мае этого года трое детей потеряли мать после пожара в Кузбассе.