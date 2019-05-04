Трое малышей погибли при пожаре в Новосибирской области

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Трое малышей погибли при пожаре в Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
27.05.2019 09:49
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Двухэтажный дом загорелся вечером 26 мая в селе Вторая Петропавловка Венгеровского района; после ликвидации пожара спасатели обнаружили тела троих детей – восьми месяцев, двух и трёх лет.
Пожар унёс жизни троих детей в селе Вторая Петропавловка Венгеровского района, сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.
По факту их гибели следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».
Пожар произошёл 26 мая 2019 года в одной из квартир двухэтажного дома.
На данный момент следователи выясняют обстоятельства трагедии. К расследованию привлечены судебно-медицинские и пожарно-технические эксперты.
Если виновник пожара будет установлен, а его вина будет доказана в суде, максимальное наказание, предусмотренное для него законом, будет составлять четыре года лишения свободы.
Напомним, в мае этого года трое детей потеряли мать после пожара в Кузбассе.
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