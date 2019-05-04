Учёные из НГУ опубликовали первые результаты лечения рака с помощью БНЗТ

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В будущем медики планируют посредством источника нейронов бороться с метастазами, а также с теми видами рака, с которыми не справляется химиотерапия.

Конференция, посвящённая инновационному способу лечения рака, прошла в Новосибирске. Представленные результаты подтвердили эффективность БНЗТ при различных типах злокачественных опухолей человека. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского государственного университета.

Бор-нейтронозахватная терапия (БНЗТ) – методика терапевтического лечения злокачественных опухолей. В результате поглощения нейтрона бором происходит ядерная реакция с большим выделением энергии в клетке, что приводит к гибели последней. Сейчас специалисты работают над созданием медицинской технологии БНЗТ и её внедрением в клиническую практику.

«Проведенные клинические испытания на ядерных реакторах показали, что БНЗТ позволяет лечить глиобластомы мозга, метастазы меланомы и еще ряд других злокачественных опухолей. На нашем источнике нам удалось пока вылечить мышей с привитой глиобластомой человека...» – рассказал заведующий лабораторией БНЗТ Физического факультета НГУ, доктор физико-математических наук Сергей Таскаев.

Учёные отметили, что серьёзной проблемой БНЗТ сейчас является доставка бора именно в клетки опухоли. Бор-10 способен разрушить здоровые ткани организма, если врачи допустят его распространение дальше заражённого участка. Поэтому специалисты продолжают работать над тем, чтобы не только насытить опухоль препаратом, но и не дать бору разойтись по телу.

Исследователи отмечают, что основная цель проекта заключается в подготовке к 2022 году ускорительного источника нейронов к терапии и лечению онкобольных людей.

Напомним, 15 марта стало известно, что в Новосибирске будут делать таблетки для диагностики и лечения рака.