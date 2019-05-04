Учитель новосибирской школы станцевала лезгинку на последний звонок

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Выпускник новосибирской школы станцевал лезгинку с педагогом на торжествах в честь последнего звонка; женщина в красном платье сорвала овации зрителей.

Педагог новосибирской школы № 48, по данным очевидцев, станцевала лезгинку с выпускником на последний звонок. Видео «48 школа Новосибирск выпускной выпускник танцует лезгинку с директором» появилось на YouTube на днях.

Автором видео выступила одна из учениц школы № 48, судя по профилю на YouTube. На видео один из старшеклассников исполняет элементы лезгинки, к нему под овации присоединяется женщина в красном платье. Директор средней школы №48 подтвердила – она не постеснялась станцевать лезгинку с выпускником.

«Действительно, это была я. У нас есть семья, которая выпускает из школы уже третьего ребёнка – молодой человек решил сделать подарок всем на последний звонок, и подготовил творческий номер. Сперва вышел сам, затем к нему присоединилась сестра, а потом неожиданно пригласил меня. Я сперва пыталась сказать, что не умею танцевать лезгинку, но всё же вышла и поддержала выпускника», – рассказала Сиб.фм директор школы №48 Елена Абрамовская.

Директор уточнила, что главной особенностью средней школы №48 является многонациональность и мультикультурность, и педагогический коллектив школы с родителями учеников старается бережно сохранять это отношение.

Притом Елена осудила действия родителей и детей участников скандального видео с танцами во Владивостоке. По данным СМИ, после странного творческого номера родители участников флешмоба в дальневосточной школе будут оштрафованы, а директор школы уже подала заявление об увольнении.

Напомним, на днях стало известно, что падение штукатурки на детей в омской школе проверит Следственный комитет.