Унёсший жизни троих малышей пожар в Новосибирской области мог начаться из-за игры со спичками

Лента новостейПредложить новость
Проблемные долгострои обещал сдать до конца года минстрой Новосибирской области
На чиновника из Хакасии следователи возбудили дело за нападение на журналиста
Приливы нечистот отрезали от жилья ветеранов и инвалидов в Новосибирской области
Учёные из НГУ опубликовали первые результаты лечения рака с помощью БНЗТ
Новосибирская студентка довела отца-хирурга до увольнения своими твитами
Экс-главврача больницы в Кузбассе осудили за присвоение 1,3 миллиона рублей
Унёсший жизни троих малышей пожар в Новосибирской области мог начаться из-за игры со спичкамиРубрика: общество, проиcшествия
27.05.2019 14:06
ФОТО С САЙТА СУ СКР ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Следком расследует гибель детей в селе 2-я Петропавловка Венгеровского района; прошлым вечером, после ликвидации огня в двухэтажном доме пожарные обнаружили погибших детей в возрасте от 1 до 3 лет.
Согласно данным следователей, пожар, случившийся вечером 26 мая в селе 2 Петропавловка Венгеровского района, мог произойти по вине старшего из погибших детей. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы СУ СКР по Новосибирской области.
По предварительной информации, 24-летний отец семейства находился на работе, а 20-летняя мать присматривала за детьми. Вечером 26 мая, старший из детей, трёхлетний мальчик, поджёг оконные занавески, что и привело к пожару в доме. В результате пожара погиб сам малыш, а также его младшие сёстры. О пожаре сообщил восьмилетний мальчик, который находился вместе с ними в доме.
Известно, что правоохранительными органами семья характеризуется положительно. Администрация Венгеровского района, по словам оперативников, организовали финансовую, медицинскую и психологическую помощь родителям погибших детей.
На данный момент расследование уголовного дела продолжается. К работе привлечены пожарные и медицинские эксперты.
Напомним, осенью прошлого года житель Кузбасса поджёг автомобиль LADA Priora своего тестя после скандала.
Комментарии
Лента новостей
Проблемные долгострои обещал сдать до конца года минстрой Новосибирской области
На чиновника из Хакасии следователи возбудили дело за нападение на журналиста
Приливы нечистот отрезали от жилья ветеранов и инвалидов в Новосибирской области
Учёные из НГУ опубликовали первые результаты лечения рака с помощью БНЗТ
Новосибирская студентка довела отца-хирурга до увольнения своими твитами
Экс-главврача больницы в Кузбассе осудили за присвоение 1,3 миллиона рублей
Статьи по теме
Пепел «Зимней вишни»
С весной Кемерово оттаивает, но многие последствия с...
Не могли не сгореть
Какой приговор грозит собственникам сгоревшей обувной ф...
Новости по теме
Популярное