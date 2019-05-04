Унёсший жизни троих малышей пожар в Новосибирской области мог начаться из-за игры со спичками

ФОТО С САЙТА СУ СКР ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Следком расследует гибель детей в селе 2-я Петропавловка Венгеровского района; прошлым вечером, после ликвидации огня в двухэтажном доме пожарные обнаружили погибших детей в возрасте от 1 до 3 лет.

Согласно данным следователей, пожар, случившийся вечером 26 мая в селе 2 Петропавловка Венгеровского района, мог произойти по вине старшего из погибших детей. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы СУ СКР по Новосибирской области.

По предварительной информации, 24-летний отец семейства находился на работе, а 20-летняя мать присматривала за детьми. Вечером 26 мая, старший из детей, трёхлетний мальчик, поджёг оконные занавески, что и привело к пожару в доме. В результате пожара погиб сам малыш, а также его младшие сёстры. О пожаре сообщил восьмилетний мальчик, который находился вместе с ними в доме.

Известно, что правоохранительными органами семья характеризуется положительно. Администрация Венгеровского района, по словам оперативников, организовали финансовую, медицинскую и психологическую помощь родителям погибших детей.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается. К работе привлечены пожарные и медицинские эксперты.

Напомним, осенью прошлого года житель Кузбасса поджёг автомобиль LADA Priora своего тестя после скандала.