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В Барнауле воспитатели детского сада устраивали детям «тёмную»

Рубрика: общество

27.05.2019 20:27

Фото с сайта Следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю

За избиение детей осудят воспитателей детского сада в Барнауле

Воспитатели  детского сада «Хэппи беби» в Барнауле пойдут под суд из-за жестокого обращения с детьми. Об этом сообщили сегодня, 27 мая, на официальном сайте СУ СК РФ по Алтайскому краю.

В 2014 году руководитель детского  сада приняла на неофициальную работу воспитателей, которым не объяснила их трудовые обязанности, в том числе по охране жизни и здоровья детей. 

В период с 2017 по 2018 год обвиняемые издевались над детьми: избивали их, в воспитательных целях закрывали в тёмном помещении и накрывали с головой одеялом во время сна. Среди пострадавших было 15 детей в возрасте от двух до шести лет. Директор знала о происходящем, но ничего не предпринимала.

Воспитательницы не признали своей вины. Однако записи с камер видеонаблюдения и результаты более 30 судебно-медицинских экспертиз показали, что женщины, действительно, избивали и мучили детей. В ближайшее время дело будет передано в суд. 

Напомним, 17 мая 2019 года воспитателя проверят после жестокой драки детей в детсаду в Красноярске.

 

Теги: дети Следственный комитет Барнаул

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