В детских оздоровительных лагерях Новосибирской области усилят антитеррористическую защиту

Лента новостейПредложить новость
Проблемные долгострои обещал сдать до конца года минстрой Новосибирской области
На чиновника из Хакасии следователи возбудили дело за нападение на журналиста
Приливы нечистот отрезали от жилья ветеранов и инвалидов в Новосибирской области
Учёные из НГУ опубликовали первые результаты лечения рака с помощью БНЗТ
Новосибирская студентка довела отца-хирурга до увольнения своими твитами
Экс-главврача больницы в Кузбассе осудили за присвоение 1,3 миллиона рублей
В детских оздоровительных лагерях Новосибирской области усилят антитеррористическую защитуРубрика: общество
27.05.2019 17:51
Фото с сайта pixabay.com
В этом году, по подсчётам министерства труда и социального развития Новосибирской области, отдыхать поедут 137 тысяч детей, что на тысячу больше, чем в 2018 году.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проверил готовность региона к летней оздоровительной кампании детей. Особое внимание в ходе совещания чиновники уделили безопасности детского отдыха.
По словам первого заместителя министра труда и социального развития Новосибирской области Елены Бахаревой, в этом году будут задействованы 1026 организаций, в 2018 году их количество было меньше – 1022. Среди них 952 лагеря с дневным пребыванием и 74 загородных.
Глава области подчеркнул необходимость должной антитеррористической защиты. Многие летние лагеря планируют усилить физическую охрану: своими силами или заключив договор со специализированными организациями. Кроме того, на сегодняшний день системами видеонаблюдения обеспечена 71 база отдыха, а кнопками тревожной сигнализации — 51.
Уже сейчас в каждом летнем лагере оборудованы стенды с информацией и телефонами экстренных служб, порядком действий при угрозе террористического акта. На всех базах отдыха имеется прошедшее проверку противопожарное оборудование.
Напомним, в июне 2017 года детский лагерь под Новосибирском закрыли из-за вспышки ОРВИ.
Комментарии
Лента новостей
Проблемные долгострои обещал сдать до конца года минстрой Новосибирской области
На чиновника из Хакасии следователи возбудили дело за нападение на журналиста
Приливы нечистот отрезали от жилья ветеранов и инвалидов в Новосибирской области
Учёные из НГУ опубликовали первые результаты лечения рака с помощью БНЗТ
Новосибирская студентка довела отца-хирурга до увольнения своими твитами
Экс-главврача больницы в Кузбассе осудили за присвоение 1,3 миллиона рублей
Статьи по теме
День, полный надежды
Всего один день в стенах кризисного центра для женщин...
Миссия выполнима
На выбор подарков к 23 февраля можно потратить всего 60 мин...
В Новый год загадаю доброе дело
Где и как в Новосибирске можно творить добро
Новости по теме
Популярное