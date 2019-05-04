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В детских оздоровительных лагерях Новосибирской области усилят антитеррористическую защиту

Рубрика: общество

27.05.2019 17:51

Фото с сайта pixabay.com

В этом году, по подсчётам министерства труда и социального развития Новосибирской области, отдыхать поедут 137 тысяч детей, что на тысячу больше, чем в 2018 году. 

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проверил готовность региона к летней оздоровительной кампании детей. Особое внимание в ходе совещания чиновники уделили безопасности детского отдыха. 

По словам первого заместителя министра труда и социального развития Новосибирской области Елены Бахаревой, в этом году будут задействованы 1026 организаций, в 2018 году их количество было меньше – 1022. Среди них 952 лагеря с дневным пребыванием и 74 загородных.

Глава области подчеркнул необходимость должной антитеррористической защиты. Многие летние лагеря планируют усилить физическую охрану: своими силами или заключив договор со специализированными организациями. Кроме того, на сегодняшний день системами видеонаблюдения обеспечена 71 база отдыха, а кнопками тревожной сигнализации — 51. 

Уже сейчас в каждом летнем лагере оборудованы стенды с информацией и телефонами экстренных служб, порядком действий при угрозе террористического акта. На всех базах отдыха имеется прошедшее проверку противопожарное оборудование.

Напомним, в июне 2017 года детский лагерь под Новосибирском закрыли из-за вспышки ОРВИ.

 

Теги: отдых дети Правительство Новосибирской области

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