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В Новосибирске и районах области АО «РЭС» выполнит реконструкцию электросетей

Рубрика: бизнес, общество

29.05.2019 08:59

фото предоставлено АО «РЭС»

Обо всех планируемых работах с отключением электроэнергии РЭС информирует управляющие компании или ТСЖ, а также публикует данную информацию на сайте.

Качество передаваемой потребителям электрической энергии и надёжность электроснабжения – основные приоритеты в производственной деятельности акционерного общества «Региональные электрические сети». Поэтому ежегодно в Обществе в рамках инвестиционной программы реализуется целый комплекс мероприятий по строительству и реконструкции электрических сетей на территории всего региона.

Особое внимание уделяется модернизации электроустановок и линий электропередачи напряжением 10/0,4 кВ, посредством которых осуществляется электроснабжение бытовых потребителей (населения). 

В результате реконструкции объектов электросетевого хозяйства улучшаются их технико-экономические показатели, создаются условия для подключения новых потребителей за счёт увеличения проектной мощности сети и протяжённости линий электропередачи. Выполнение всех этих мероприятий позволяет повысить качество передаваемой потребителям электроэнергии и увеличить надёжность электрических сетей.

В связи с ежегодным ростом потребления электрической энергии, обусловленным активным развитием города Новосибирска и районов области, АО «РЭС» продолжит реконструкцию электрических сетей 10/0,4 кВ на территории региона и в 2019 году. Работы в рамках реализации инвестиционной программы коснутся многих улиц в Новосибирске: улицы Связистов, Семьи Шамшиных, Державина, Сурикова, Юргинская 2-я, Линейная, Ипподромская, Кропоткина, Добролюбова, Ивлева, Слюдянка, Штормовая, Находка, Снежная, Московская, Ватутина, Бурденко, Есенина, Шамшурина, 1905 года, Ленская и других.  

В Новосибирской области мероприятия будут выполняться в ряде населённых пунктов, среди которых село Боровое, рабочий посёлок Сузун, Маслянино, Дорогино, Барабинск, Черепаново, Искитим, Бердск и другие.

В ближайшее время будут развёрнуты масштабные работы по реконструкции электрической подстанции ПС 35 кВ Барлак, находящейся в посёлке Октябрьский, и ряда других объектов. Это позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей Новосибирска и районов Новосибирской области.

Важно понимать, что технология выполнения работ по реконструкции предусматривает обязательные отключения электроснабжения для обеспечения безопасности персонала. Как правило, работы ведутся в районах существующей жилой застройки, что затрудняет процесс и увеличивает продолжительность работ, на время которых необходимо проводить плановое отключение электроэнергии.

Обо всех планируемых работах с отключением электроэнергии АО «РЭС» информирует управляющие компании или ТСЖ, а также публикует данную информацию на сайте в соответствующем разделе «Работы с отключением электроэнергии», где можно самостоятельно ознакомиться с информацией о плановых отключениях электроэнергии (адрес, дата и время). Кроме того, оперативную информацию по отключениям электрической энергии можно уточнить в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города Новосибирска по телефону 051 и на сайте 051.novo-sibirsk.ru, а также в ЕДДС муниципальных образований Новосибирской области. 

 

 

Теги: РЭС

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