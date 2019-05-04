Врачи выписали детей после массового отравления крысиным ядом в школе в Новосибирской области

Фото с сайта pixabay.com

За неделю врачи справились с отравлением 13 детей в Чанах Новосибирской области; состояние пострадавших оценивают как стабильное.

Жертвы отравления крысиным ядом в школе Новосибирской области выписаны из больницы. Сегодня в пресс-службе ГУ МЧС по региону подтвердили информацию СМИ.

Ранее «РБК Новосибирск» написал со ссылкой на начальника ГУ МЧС по Новосибирской области Виктора Орлова, что состояние всех 13 отравившихся оценивают как удовлетворительное. Само ЧП произошло ещё 20 мая – по предварительным данным, второклассник угостил детей средством от крыс с запахом барбариса, после чего учитель вызвал скорую.

В день инцидента Сиб.фм сообщал, что поступившие с отравлением дети находились в стабильном состоянии. Местный общественник Армен Аракелов подтвердил со слов родителей – ситуация находится на контроле в минздраве Новосибирской области, врачи Чановской районной больницы постоянно консультируются со специалистами Новосибирской областной больницы. Однако, со слов врачей, с подобным отравлением они сталкивались впервые, так что дети с середины мая оставались в больнице под наблюдением.

На прошлой неделе прокуратура Новосибирской области и следственное управление СКР по региону начали проверку по факту отравления.

Напомним, в мае на месте подозреваемой в отравлении людей «ростовской» шаурмы в Новосибирске начали продавать «Легендарную» шаурму.