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Выписанные дети вернулись в школу после массового отравления крысиным ядом в Чанах
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Выписанные дети вернулись в школу после массового отравления крысиным ядом в ЧанахРубрика: общество
27.05.2019 19:57
Фото с сайта pixabay.com
Родители отравившихся детей в Новосибирской области хотят попросить производителя изменить упаковку; раздавшего яд под видом конфет не вернут в детдом.
В прошлую пятницу жертвы массового отравления в школе Новосибирской области были выписаны из больницы, а сегодня вернулись к учёбе. Чановский общественник Армен Аракелов уточнил для Сиб.фм состояние детей на данный момент.
Сегодня пресс-служба МЧС уже подтверждала, что состояние всех 13 отравившихся оценивают как удовлетворительное. Само ЧП произошло ещё 20 мая – по предварительным данным, второклассник угостил детей средством от крыс «Гремучая смесь» с запахом барбариса, после чего учитель вызвал скорую.
«Родители сообщили мне, что детей выписали из больницы в пятницу, сегодня у них началась неделя контрольных работ. Врачи предписали соблюдать диету, не употреблять жирное и острое. Люди не злые на второклассника, который предположительно принёс и раздавал средство от крыс, никто не собирается возвращать приёмного мальчика обратно», – сообщил Сиб.фм Армен Аракелов.
В дальнейшем в Чановской средней школе №2 планируется провести общее родительское собрание, а родственники пострадавших возможно обратятся к производителю средства «Гремучая смесь» с просьбой изменить упаковку.
Напомним, в апреле почти двадцать человек попали в больницу после посещения палатки с шаурмой в Новосибирске – суд закрыл торговую сеть фаст-фуда.
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Выписанные дети вернулись в школу после массового отравления крысиным ядом в Чанах
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